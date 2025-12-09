Habertürk
        Haberler Bilgi Spor CANLI | UEFA ülke puanı sıralaması 9 Aralık 2025 | Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı sıralaması 9 Aralık Salı: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

        UEFA ülke puanı sıralaması, temsilcilerimizin maçları nedeniyle gündemi meşgul etmeye başladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Monaco ile karşı karşıya geliyor. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Avrupa Ligi maçında, 11 Aralık Perşembe günü Brann ile, Samsunspor ise Konferans Ligi'nde AEK ile karşılaşacak. Oynanacak mücadeleler öncesinde UEFA ülke puanı sıralaması futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı? İşte 9 Aralık 2025 Salı UEFA ülke puanı son durum...

        Giriş: 09.12.2025 - 21:14 Güncelleme: 09.12.2025 - 21:14
        UEFA ülke sıralaması güncel son durum... Avrupa arenasında ülkemizi temsil eden, Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor UEFA ülke puanı adına önemli maçlara çıkıyor. Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde aldığı her galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte 9 Aralık 2025 UEFA ülke puanı...

        TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 47.400 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. 8. sıradaki Belçika'nın puanı 57,750, 10. sıradaki Çekya'nın 44,300 puanı bulunuyor.

        UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 9 ARALIK 2025

        1- İngiltere 101,672

        2- İtalya 90,517

        3- İspanya 84,203

        4- Almanya 80,974

        5- Fransa 73,391

        6- Hollanda 64,700

        7- Portekiz 62,066

        8- Belçika 57,750

        9- Türkiye 47,400

        10- Çek Cumhuriyeti 44,300

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 6 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

