İkinci yarı başladı

Galatasaray Kocaelispor maçı canlı anlatım Habertürk'te! Süper Lig'in 29. haftasında Lider Galatasaray ile Kocaelispor kozlarını paylaşıyor. Okan Buruk yönetiminde 67 puanı bulunan ve son maçında Göztepe'yi 3-1 deviren sarı-kırmızılılar, galibiyet hedefiyle sahada olacak. Selçuk İnan'ın idaresindeki 34 puanlı Kocaelispor ise güçlü rakibi karşısında puan elde etme peşinde. Galatasaray geride kalan 28 haftada 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Kocaelispor bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Galatasaray Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri, açıklandığında maç kadroları ve önemli pozisyonlar haberimizde...
Hakemin düdüğü ile Galatasaray - Kocaelispor karşılaşmasının ikinci yarısı başlıyor.
İlk yarı sona erdi
Karşılaşmada ilk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona eriyor.
43. Dakika
Sacha Boey'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Hrvoje Smolcic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.
40. Dakika
İlkay Gündoğan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Barış Alper Yılmaz'a çarpan top auta çıkıyor.
38. Dakika
Dan Agyei'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top üst ağlarda kalıyor.
30. Dakika
Gol [1-0] (Galatasaray)
GOOOLL!!! Galatasaray, Leroy Sane'nin golü ile maçta öne geçiyor.
26. Dakika
Dan Agyei'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başarıyor.
23. Dakika
Kocaelispor'un yarı sahasındaki ikili mücadele esnasında Lucas Torreira'ya kontrolsüz bir hamle yapan Joseph Nonge, hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.
21. Dakika
Ismail Jakobs'un pasıyla ceza sahası içinde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, Serhat Öztaşdelen topu kontrol etmeyi başarıyor.
15. Dakika
Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ahmet Oğuz'un ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Hrvoje Smolcic'in kafa vuruşunda top auta gidiyor.
12. Dakika
Gabriel Sara'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, istediği vuruşu gerçekleştirmeyi başaramıyor.
9. Dakika
Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Gabriel Sara'nın ceza sahası içine gönderdiği topa yükselen Ismail Jakobs'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıkıyor.
6. Dakika
Mücadelenin açılış dakikalarında her iki ekip de sahada temkinli ve kontrollü bir oyun sergilemeyi tercih ediyor.
3. Dakika
Sağ kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Gabriel Sara'nın ceza sahası içine ortaladığı topu, Serdar Dursun kafa vuruşuyla tehlike bölgesinden uzaklaştırıyor.
İlk yarı başladı
Hakemin ilk düdüğü ile karşılaşmada ilk yarı başlıyor.
42. Karşılaşma
Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 42. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında 1980-1981 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 41 müsabakanın 25’ini Galatasaray kazanırken, Kocaelispor 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı ve 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu süreçte sarı-kırmızılıların attığı 76 gole, yeşil-siyahlılar 39 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kocaeli'de oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Kocaelispor'un Maç Kadrosu
İlk 11: Serhat, Ahmet (K), Dijksteel, Smolčić, Rivas, Susoho, Keïta, Show, Agyei, Jo, Serdar
