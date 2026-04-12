        Haberler Bilgi Spor Canlı Yayın İzle: Galatasaray Kocaelispor Maçı Canlı Anlatım - Galatasaray Kocaelispor maçı kaç kaç, maçın canlı skoru ve kadrosu (GS KOC Süper Lig 29. Hafta Önemli Pozisyonlar) - Maç Haberi

        Galatasaray Kocaelispor Maçı Canlı Anlatım - GS KOC maç skoru ve kadrosu (Önemli Pozisyonlar)

        Galatasaray Kocaelispor maçı canlı anlatım Habertürk'te! Süper Lig'in 29. haftasında Lider Galatasaray ile Kocaelispor kozlarını paylaşıyor. Okan Buruk yönetiminde 67 puanı bulunan ve son maçında Göztepe'yi 3-1 deviren sarı-kırmızılılar, galibiyet hedefiyle sahada olacak. Selçuk İnan'ın idaresindeki 34 puanlı Kocaelispor ise güçlü rakibi karşısında puan elde etme peşinde. Galatasaray geride kalan 28 haftada 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Kocaelispor bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Galatasaray Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri, açıklandığında maç kadroları ve önemli pozisyonlar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2026 - 21:09 Güncelleme:
        Galatasaray Kocaelispor Maçı Canlı Anlatım

        İkinci yarı başladı

        Hakemin düdüğü ile Galatasaray - Kocaelispor karşılaşmasının ikinci yarısı başlıyor.

        İlk yarı sona erdi

        Karşılaşmada ilk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona eriyor.

        43. Dakika

        Sacha Boey'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Hrvoje Smolcic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

        40. Dakika

        İlkay Gündoğan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Barış Alper Yılmaz'a çarpan top auta çıkıyor.

        38. Dakika

        Dan Agyei'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top üst ağlarda kalıyor.

        30. Dakika

        Gol [1-0] (Galatasaray)

        GOOOLL!!! Galatasaray, Leroy Sane'nin golü ile maçta öne geçiyor.

        26. Dakika

        Dan Agyei'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başarıyor.

        23. Dakika

        Kocaelispor'un yarı sahasındaki ikili mücadele esnasında Lucas Torreira'ya kontrolsüz bir hamle yapan Joseph Nonge, hakem Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

        21. Dakika

        Ismail Jakobs'un pasıyla ceza sahası içinde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, Serhat Öztaşdelen topu kontrol etmeyi başarıyor.

        15. Dakika

        Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ahmet Oğuz'un ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Hrvoje Smolcic'in kafa vuruşunda top auta gidiyor.

        12. Dakika

        Gabriel Sara'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, istediği vuruşu gerçekleştirmeyi başaramıyor.

        9. Dakika

        Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Gabriel Sara'nın ceza sahası içine gönderdiği topa yükselen Ismail Jakobs'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıkıyor.

        6. Dakika

        Mücadelenin açılış dakikalarında her iki ekip de sahada temkinli ve kontrollü bir oyun sergilemeyi tercih ediyor.

        3. Dakika

        Sağ kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Gabriel Sara'nın ceza sahası içine ortaladığı topu, Serdar Dursun kafa vuruşuyla tehlike bölgesinden uzaklaştırıyor.

        İlk yarı başladı

        Hakemin ilk düdüğü ile karşılaşmada ilk yarı başlıyor.

        42. Karşılaşma

        Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 42. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında 1980-1981 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 41 müsabakanın 25’ini Galatasaray kazanırken, Kocaelispor 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı ve 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu süreçte sarı-kırmızılıların attığı 76 gole, yeşil-siyahlılar 39 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kocaeli'de oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

        Kocaelispor'un Maç Kadrosu

        İlk 11: Serhat, Ahmet (K), Dijksteel, Smolčić, Rivas, Susoho, Keïta, Show, Agyei, Jo, Serdar

        Teknik Direktör: Selçuk İnan

        Yedekler: Gökhan, Haïdara, Deniz, Samet, Linetty, Churlinov, Furkan, Can, Tayfur, Petković

        Galatasaray'ın Maç Kadrosu

        İlk 11: Uğurcan, Jakobs, Sánchez, Sallai, Sara, Sané, İlkay, Torreira, Abdülkerim (K), Barış, Boey

        Teknik Direktör: Okan Buruk

        Yedekler: Günay, Icardi, Yunus, Eren, Ahmed, Kaan, Nhaga, Lang, Singo, Lemina

        GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇININ VAR HAKEMİ

        Galatasaray - Kocaelispor karşılaşmasında VAR Hakemi olarak Adnan Deniz Kayatepe, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

        GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        Galatasaray- Kocaelispor maçı 12 Nisan Pazar günü 20.00'de oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
