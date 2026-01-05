Canlı yayında stüdyoyu terk etti

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi, bugün Gebze’de hazır bulundu. Selenay’ın söylediği “Bebek mavisi bir evde kalıyorduk” sözlerinden yola çıkarak bu evi bulmaya çalıştı.

Selenay, canlı yayında Fırat Çağın’ın kendileri için tuttuğu ve günlerce kaldıkları evin bulunmasına yardımcı olmaya çalıştı.

İlerleyen dakikalarda anne Ayşe, Selenay’ın Fırat ve Enes ile ilgili yalan söylediğini düşününce genç kıza sinirlenmeye başladı. Anlaşılmadığını düşünen ve Ayşe Arslan’a sinirlenen Selenay, stüdyoyu terk etti.

DİDEM ARSLAN YILMAZ SELENAY’I GERİ ÇAĞIRDI

Didem Arslan Yılmaz ve Enes’in annesi Ayşe, Selenay’ın gönlünü aldıktan sonra Selenay canlı yayına geri döndü. İçeri girdiklerinde Didem Arslan Yılmaz başka bir bombayı daha patlattı.

ENES, DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME’YE MESAJ YOLLADI!

Didem Arslan Yılmaz, bu mesajların yapay zekâ yardımıyla Enes’in sesinden seslendirildiğini belirterek, bu sözleri Enes’in yazıp yazmamış olabileceğini Ayşe Hanım ve Selenay’a sordu. Ayşe Hanım, oğlunun yazdığı iddia edilen bu sözleri dinlerken gözyaşlarına boğuldu.