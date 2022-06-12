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Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayatlı çiftinin Bodrum tatili: Beni çek!

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayatlı, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün konakladıkları otelin iskelesinde görüntülenen Elçin, eşine "Beni çek" diyerek, kendini serin sulara bıraktı

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  • Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayatlı çiftinin Bodrum tatili: Beni çek! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Cansel Elçin, kendisi gibi oyuncu olan eşi Zeynep Tuğçe Bayatlı ile birlikte davetlisi oldukları bir parti için soluğu Bodrum'da aldılar.

    Geçtiğimiz gün konakladıkları otelin locasında objektiflere yansıyan çiftten Elçin, eşine "Beni çek." diyerek, iskelenin ucuna doğru ilerlerdi. 
  • Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayatlı çiftinin Bodrum tatili: Beni çek! - Magazin haberleri

    Önce üzerindeki tişörtü çıkaran ünlü isim, daha sonra koşarak denize atladı.
  • Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayatlı çiftinin Bodrum tatili: Beni çek! - Magazin haberleri

    Zeynep Tuğçe Bayatlı da eşine eşlik etmek yerine, denizde yüzen Cansel Elçin'i iskelede izlemeyi tercih etti.
  • Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayatlı çiftinin Bodrum tatili: Beni çek! - Magazin haberleri

    Ünlü çiftin o anları, objektiflere böyle yansıdı.
  • Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayatlı çiftinin Bodrum tatili: Beni çek! - Magazin haberleri

    "İÇİMİZDEN GELDİĞİ GİBİ YAŞIYORUZ"

    Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayatlı, daha önce evlilikleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    Bayat, "Her zaman kendim gibiyim. Normal hayatta nasıl rol yapıyorlar hiç anlamıyorum. Çok yorucu olsa gerek... Cansel de benim gibi. Birbirimize karşı filtresisiz, dürüstüz, doğalız. İçimizden geldiği gibi yaşıyoruz." demişti.
  • Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayatlı çiftinin Bodrum tatili: Beni çek! - Magazin haberleri

    "BİRLİKTEYKEN HİÇ SIKILMIYORUZ"

    Oyuncu, "Ortak hobimiz o kadar çok ki... Başkaları ‘Ne kadar sıkıcılar, yapışık yaşıyorlar’ diye düşünebilir ama biz birlikteyken hiç sıkılmıyoruz. Ayrıca birçok konuda farklı düşünüyoruz, bazen nasıl anlaşıyoruz şaşırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayatlı çiftinin Bodrum tatili: Beni çek! - Magazin haberleri

    "SONUNDA ORTAK KARARA VARIRIZ"

    "Sağlığımız olduğu sürece aşk hep önceliğimiz, hayatımızın ilk sırasında yer alacak." diyen Cansel Elçin de, "Tuğçe ile her konuda tartışırız; yemek yaparken, film izlerken, seyahat ederken... Ama sonunda ortak karara varırız." şeklinde konuşmuştu.
  • Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayatlı çiftinin Bodrum tatili: Beni çek! - Magazin haberleri

    "BENİ AYDINLIĞA ÇIKARDI"

    Elçin, sözlerine, "Yaşam, fazla ciddiye almak için çok kısa. Tuğçe olmasaydı hayata tutunamazdım. Çünkü en zor dönemimde geldi bana. Elimi tutup, beni karanlıktan aydınlığa çıkardı. En büyük ortak noktamız; duygularımızla hareket etmek." sözleriyle devam etmişti.
  • Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayatlı çiftinin Bodrum tatili: Beni çek! - Magazin haberleri

    Zeynep Tuğçe Bayat ise son olarak, "Cansel olmasaydı, eksik parçamı asla tamamlayamazdım." ifadelerini kullanmıştı.
  • Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayatlı çiftinin Bodrum tatili: Beni çek! - Magazin haberleri

    AŞKLARI DİZİ SETİNDE BAŞLAMIŞTI

    Öte yandan Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat ile 2010'da 'Gönülçelen'de oynarken tanışmıştı. 2017’de aşk yaşamaya başlayan çift, 2020 yılında da nikah masasına oturmuştu.

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