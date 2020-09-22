Cansever kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aslen Makedonyalı olan Cansever'in gerçek adı ise Dzansever Dalipova olan Cansever hakkında detaylar haberimizde...

CANSEVER KİMDİR?

Cansever, Temmuz 1967 yılında Makedonya'da Veles şehrinde 7 çocuklu ailede en küçük çocuk olarak doğmuştur. Gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Babası Makedonya'da tarlada çalışan bir ırgattı. Cansever, daha 12 yaşında küçücük bir kız iken, sokakta çocukların sopa fırlatması sonucu tek gözünü kaybetmiştir.

CANSEVER’İN KARİYERİ

Çocukluk dönemlerinden beri müzik dünyasında yer alan Cansever ilk albümü olan Kemano Başal E Romenge’yi 1992 senesinde çıkararak müzik dünyasına profesyonel bir giriş yaptı. 1994 senesinde romatizma türlerinden biri olan ‘Morbus Behterew’e yakalanarak iki büklüm oldu ve uzun seneler boyunca bu hastalığın zorluklarını taşıdı.

1997 senesinde ilk kez İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu yaptığı ‘İbo Show’ isimli programa çıkarak ‘Kara Çadır’ ismine sahip ünlü yemen türküsünü kendine has yorumuyla seslendirerek çok fazla beğeni topladı. Böylelikle de Cansever’in Türkiye macerası başlamış oldu. 1997 yılında Ecce Müzik etiketiyle çıkardığı Meçhul isimli albümünde Kara Çadır, Kader, Yara Benim, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Meçhul, Yeni Aşk, Uzat Bana Ellerini, Olmaz Olsun, Derman Ol isimli şarkılarıyla Türkiye’deki kariyerinin ilk adımlarını attı.

CANSEVER’İN HASTALIĞI

Cansever, 1994 yılında 24 yaşlarındayken bir tür romatizma çeşidi olan Morbus Behterew diye bir hastalık onu iki büklüm yaptı. Türkiye'de tedavisini olamadı ve 15 yıl boyunca bu hastalıkla yaşadı. 2007 yılında gittiği Almanya'ya yerleşti orada yaşamaya başladı.

2009 tarihinde Almanya'da ameliyat oldu. Ameliyat olarak yıllardır sırtında bir yük gibi taşıdığı kamburluk sorunundan kurtuldu.