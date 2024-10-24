'Cansiparane'ye 15 sanatçı katılacak

15 sanatçının yer aldığı kolektif bir sanat projesi olan 'Cansiparane' adlı sergi, çağdaş mozaik sanatçısı Gözde Tolan’ın liderliğinde 21 Kasım - 21 Aralık arasında Gama Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Sergide kelebeklerin zarif formlarını yansıtan eserler, aynı zamanda kadına yönelik şiddet ve insan hakları ihlallerine karşı direnişin ve özgürlüğün güçlü birer sembolü olarak karşımıza çıkıyor.

15 sanatçının yer aldığı sergi, Mirabal Kardeşler'in Dominik Cumhuriyeti’nde özgürlük ve eşitlik için verdikleri cesur mücadelenin sembolü olarak 25 parça eserden oluşuyor. Bireysel ve kolektif direnişin gücünü zarif bir estetikle birleştiren eserlerde kelebeklerin kanat çırpışları, kadınların toplumsal değişim ve mücadeledeki rolüne ve etkisine bir gönderme yapıyor.

REKLAM Her bir eser, çağdaş mozaik sanatının sınırlarını zorlayarak seramik, cam, çini, seramik, porselen, doğal taş, kumaş, çiçek gibi farklı materyallerle hayat buluyor. Kullandıkları malzemelerle zamanın izlerini ve mücadelelerin çok katmanlılığını yansıtan sanatçılar, her bir kanat vuruşunun değişime olan etkisini sanatsal bir dille yorumluyor.

Gözde Tolan’ın liderliğindeki sergi, bir sanat etkinliğinden daha fazlasını sunarak ziyaretçilerini toplumsal hafızanın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Adalet ve eşitlik arayışında yankılanan sessiz bir çığlığın dönüşümünü simgelerken, herkesi kadınların evrensel mücadelesinden ilham alarak kendi sesini bulmaya davet ediyor.

Gözde Tolan Hakkında Gözde Tolan, mozaik sanatına olan tutkusunu 2012'de keşfettikten sonra, bu alandaki bilgisini derinleştirmek amacıyla 2015'te İtalya'nın Ravenna kentindeki Mosaic Art School’da eğitim aldı. 2017'de kurduğu Mozaik Terapi stüdyosu, onun sanatsal yolculuğunun bir yansıması olarak, kişisel gelişimini ve yaratıcılığını bir araya getiriyor. Tolan, eserlerinde resim, heykel ve mozaik unsurlarını birleştirerek özgün bir estetik ortaya koyarken, farklı teknikleri harmanlayarak her çalışmasına eşsiz bir karakter kazandırıyor. 2019'da kurduğu Istanbul School of Mosaic ile mozaik sanatına ilgi duyan yabancı ziyaretçilere çeşitli eğitimler sunan Tolan, sanatını zenginleştirmek için çeşitli atölye çalışmaları düzenlerken, uluslararası sergilerdeki katılımlarıyla da çağdaş mozaik sanatını tanıtma ve yaygınlaştırma çabalarını sürdürüyor.