Cansu Bektaş: En büyük hayalim olimpiyat şampiyonluğu!

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen 2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda toplam 166 kiloyla art arda 3'üncü kez Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş, çalışmalarını değerlendirdi.

Moldova'ya gitmeden önce sakatlıkla beraber zorlu bir kamp dönemi geçirdiğini belirten ay-yıldızlı sporcu, "Her müsabaka için ayrı bir çaba sarf etmek gerekiyor çünkü Türkiye'de de yurt dışında da bir çok rakibimiz var. Çok hırslı ve azimli birisiyim, güzel bir antrenman süreci geçirdim, tabii sakatlıklar da oldu ama pes etmedim. Her zaman ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğim ve İstiklal Marşı'mızı okutabildiğim için çok mutluyum." dedi.

REKLAM

Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu 2023'te Ermenistan'da kazandığını hatırlatan Cansu, "Müsabaka Ermenistan'da olduğu için heyecanlıydık çünkü bir gün öncesinde Azerbaycan bayrağını yakmışlardı. Benim de Azerbaycanlı çok yakın bir arkadaşım vardı, o yüzden stres altındaydık. Orada güzel bir derece yaptım, 3 altın madalya kazandım, Avrupa rekorları kırdım. Ermenistan'da kazandığım madalyalar benim için en özeli diyebilirim. Tabii sonrasında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bizi kabul etmesi, ağırlaması çok güzeldi." diye konuştu.

İkinci Avrupa şampiyonluğunun Bulgaristan'da geldiğini dile getiren Cansu, "Bulgaristan'da önceki derecelerimin üstüne koyamadım ama şampiyon oldum, toplamda bir rekor kırdım." ifadesini kullandı.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI KAMPINDA KOLUM ALÇIDA ÇALIŞTIM" 2025 Avrupa Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olmasına yönelik de ay-yıldızlı halterci, şunları kaydetti: "Son şampiyona daha farklıydı kampın sadece iki haftasında antrenman yapabildim. Kampın ilk haftası bileğimdeki kemik kırıldı, kolumu alçıya aldılar, kampta kolum alçılı hafif çalışmalar yaptım. Başka hiçbir şey yapamadım. Şampiyona için yedekteydim hatta gideceğim bile belli değildi, milli takımdan elenebilirdim. Sonrasında kampın bitimine iki hafta kala doktorum "antrenmana başlayabilirsin" dedi ve başladım. Kendimi fazla zorlamadım ne yapabilirsem hepsini Moldova'da podyuma çıkınca yapacaktım ve öyle de yaptım. Avrupa şampiyonu oldum, bu sefer rekor kıramadım ama olsun zaten rekor da bana aitti." REKLAM Çocukken bütün sporlarla birlikte 6-7 yıl cimnastik yaptığını sonrasında Giresun'da antrenörünün de ısrarıyla haltere başladığını anlatan Cansu, "Bir ameliyat geçirdim ve cimnastiği bıraktım. Sonra tekrar spora başlamak için halter salonuna gittim, hiç kadın yoktu bir de küçücük salondu. Hocam annemi-babamı aradı ikna etti, o şekilde haltere başladım. Hatta 2 aylıkken Türkiye 3'üncüsü oldum, sonra bırakmadım, oralardan buraya.. Biz ailede 5 kardeşiz. Kız kardeşim de halterci onun da yıldızlarda Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa ikincilikleri var. Küçük kardeşim de 3 yaşında o da inşallah halterci olur." şeklinde konuştu.