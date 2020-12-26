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Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında?

Ünlü televizyoncu Cansu Canan Özgen, İlber Ortaylı ile yaptığı canlı yayın sonrası gündeme geldi. Cansu Canan Özgen, Habertürk, A Haber, TV8 gibi çeşitli kanallarda program hazırlayıp sunmuştur. Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında? İşte Cansu Canan Özgen hakkında merak edilen detaylar...

Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında?

Cansu Canan Özgen, çeşitli televizyonlarda haber, kültür sanat programları hazırlayıp sunmuştur. Genç televizyoncu 9 Şubat 2020'de bir süredir beraber olduğu eski basketbol oyuncusu ve Gaziantepspor basketbol takımı yardımcı antrenörü olan Erden Eryüz ile 15 Temmuz 2020'de evlenmiştir.

CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?

Cansu Canan Özgen 23 Eylül 1989'da İstanbul'da doğdu. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunudur. BJK TV'de başladığı sunuculuk kariyerinde daha sonra Habertürk TV'ye geçmiş, burada çalıştığı 2013-2018 yılları arasında haber kuşaklarında sunuculuk yapmış, ayrıca gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara gelmiştir.

2018'de Habertürk TV'den ayrılarak A Haber Kanalı'na geçerek bir süre hafta sonu haber kuşaklarını sunan Özgen 2019 yılının başından itibaren aynı yayın grubuna bağlı A Para kanalına geçerek Cuma geceleri yayınlanan "Gündem Dışı" programıyla ekranlara gelmeye devam etmiştir.

1 Ağustos 2019'da A Para kanalından ayrılan Özgen, TV8'e geçerek "8'de Bugün" programıyla ekranlara gelmeye başlamıştır.

Sunuculuk kariyeri dışında bireysel olarak ve sanat tarihçisi Talha Uğurluel ile birlikte kitaplar yazıp yayınlayan Cansu Canan Özgen ayrıca birçok kitap semineri ile fuarda konuşmacı olarak yer almıştır.

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