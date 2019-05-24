Besteci kimliği dışında söylediği şarkılarla da tanınan Cansu, iki sene aradan sonra yeni teklisi ‘Artık Anlıyorum’la geri döndü.



Sözleri Cansu Kurtçu, müziği Cansu Kurtçu ve Volga Tamöz’e ait olan şarkının düzenlemesi Volga Tamöz imzası taşıyor. İkiz bebekleri Oğul ve Vera’nın doğumundan sonra ilk şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Cansu yeni şarkısının klibini ise Bedran Güzel yönetmenliğinde, ‘ikinci evim’ dediği Ayvalık’ta çekti.



Eşi Fettah Can ile ortak olarak açtıkları yapım şirketlerinin etiketiyle piyasaya sunduğu ‘Artık Anlıyorum' bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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