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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Cansu Yıldıran’dan yeni sergi: Mülksüzler

        Cansu Yıldıran’dan yeni sergi: Mülksüzler

        Cansu Yıldıran'ın, Anna Laudel bünyesindeki ilk kişisel sergisi "Mülksüzler" 6 Temmuz'a kadar ZAİ Yaşam Bodrum'da sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 00:04 Güncelleme: 17.06.2025 - 00:04
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        Cansu Yıldıran'dan yeni sergi: Mülksüzler
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        Anna Laudel, Cansu Yıldıran’ın “Mülksüzler” başlıklı kişisel sergisini, 13 Haziran – 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında ZAİ Yaşam Bodrum’da izleyiciyle buluşturuyor. Sanatçının Anna Laudel bünyesindeki ilk kişisel sergisi olan “Mülksüzler”, Yıldıran’ın on yılı aşkın süredir üzerinde emek verdiği otobiyografik serisinden bir seçki sunuyor.

        'İdeal Aile'
        'İdeal Aile'

        Serginin ismini veren çarpıcı seri, Karadeniz’in Kuşmer Yaylası’nda kadın, doğa ve hayvanlar arasında kurulan ittifak üzerinden mülksüzleştirme süreçlerine karşı geliştirilen direnç biçimlerine odaklanıyor. Yıldıran, ataerkil mülkiyet düzenine karşı mülkiyetten bağımsız aidiyet, sahiplenme ve mekânla bağ kurma olasılıklarını araştırıyor.

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        'Gün'
        'Gün'

        Kuşmer Yaylası, Bayburt sınırlarında yer almasına rağmen tapuları kilometrelerce uzaklıktaki Çaykara’nın Şur (Şahinkaya) köyüne ait. Özel mülkiyet rejimi kapsamında kadınlara toprak ve konut edinme hakkı tanınmayan bu alanda, Yıldıran’ın annesinin evlenip göç etmesi sonucu dikili bir ağacı bile bulunmuyor. Buna rağmen, sanatçının ailesi her yıl yaylaya geri dönüşüne tanık oluyor “Mülksüzler” serisi. Sergideki çalışmalar, bu tarihsel ve toplumsal bağlamı sanatçının kişisel hafızası ve konar-göçer yaşam deneyimiyle buluşturuyor.

        'Mülksüzler'
        'Mülksüzler'

        Kuramsal derinliğiyle dikkat çeken “Mülksüzler” serisinde Yıldıran, kadınların yanı sıra çevrelerindeki canlı ve doğal varlıklarla kurdukları ilişkileri merkeze alıyor. Kuşmer’li kadınların maruz kaldığı baskıları ve eşitsizlikleri ele alırken, onları mağduriyetle tanımlamıyor. Aksine, ekmek, biçmek, toplamak ve saklamak gibi üretim pratikleri yoluyla mekâna nasıl kök saldıklarını vurguluyor. Yıldıran, farklı varoluş biçimlerini anlatarak mekânla ilişkilenmenin mülkiyet dışı yollarını görünür kılıyor. Toprağa, bitkilere ve hayvanlara yönelerek, bükülerek ve esneyerek geliştirdikleri bu ilişki, bir direniş biçimi olarak öne çıkıyor. Flaşla aydınlanan yüzler, grotesk bedenler ve tekinsiz peyzajlar da bu direnişin görsel dilini oluşturuyor.

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        'Bir İki Üç Keçiler'
        'Bir İki Üç Keçiler'

        Sergi, Cansu Yıldıran’ın çeşitliliğine yer vererek, “Mülksüzler” serisinden fotoğrafların yanı sıra, “Kız Kardeşler” adlı yerleştirme ve “Hayat Boyu Misafir” adlı deneysel videoyu da izleyiciyle buluşturuyor. “Kız Kardeşler” yerleştirmesinde sanatçı, dokuz farklı kareyi bir araya getirerek çocukluk anılarına ve parçalı hafızasına dönüyor; hafızanın zamanla dağılmasını ve aidiyet hissinin eksikliğini ele alıyor. “Misafir” belgeseli ise, Pontus halkının ritüellerine ve gündelik yaşamına odaklanarak sözlü tarih anlatımı aracılığıyla bireysel ve kolektif hafızayı kayıt altına alıyor. Aynı zamanda sanatçının kendi aile geçmişi ve memleket arşivine de kapı aralıyor.

        'Mayisa Uzaklar mı Sana Bakıyor Sen mi Uzaklara'
        'Mayisa Uzaklar mı Sana Bakıyor Sen mi Uzaklara'

        Cansu Yıldıran’ın “Mülksüzler” sergisi, yalnızca bir coğrafyanın görsel belgesi değil; aynı zamanda aidiyetin, direnişin ve varoluşun yeni biçimlerine dair güçlü bir çağrıdır. Sergiye ismini veren “Mülksüzler” serisi 15. Şanghay Bienali kapsamında 8 Kasım 2025 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında uluslararası izleyiciyle buluşacak.

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        #Anna Laudel
        #Cansu Yıldıran
        #Mülksüzler
        #ZAİ Yaşam Bodrum
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