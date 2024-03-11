Cappadox'un teması 'Değişen Gökler'

Kapadokya’nın katmanlı kültürel dokusu ve eşsiz peyzajından yola çıkan ve bu özel coğrafyanın müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava etkinlikleriyle deneyimlenebileceği çok-disiplinli bir platform sunan Cappadox; 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5. edisyonunda “Değişen Gökler” temasıyla katılımcılarını ağırlayacak. Cappadox, dört farklı disiplinin buluştuğu deneyimleri yeniden sunmaya hazırlanıyor.

Geçmiş sergi ve programları Uçhisar, Avanos, Orta Hisar, Göreme ve Çavuşin’de gerçekleşen Cappadox’un merkezi bu yıl da Uçhisar ve Göreme olacak. Uçhisar çevresinde birbirine yürüme mesafesindeki mekanlarda ve vadilerde gerçekleşecek çok-disiplinli festival, Fulya Erdemci’nin küratöryal vizyonuyla biçimlenmiş sanat programının birikimiyle ve onun çok kıymetli hatırasıyla Kapadokya’yı yeniden duyumsamaya davet ediyor.

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Cappadox çağdaş sanat programı bu yıl Fulya Erdemci anısına düzenleniyor

Türkiye’nin ilk destinasyon festivali Cappadox’un Çağdaş Sanat Programı, bu yıl, 2022’de hayatını kaybeden, programın kurucusu ve şekillendiricisi olan küratör Fulya Erdemci’nin anısına “Değişen Gökler” teması altında Kevser Güler'in küratörlüğünde düzenlenecek ve 13 Haziran’a kadar izleyiciyi ağırlayacak. Program, başlığını, Erdemci’nin 2001’de Karşı Sanat’ta gerçekleşen sergisi “Pişmanlıklar, Hayaller ve Değişen Gökler”den alıyor. Katılımcılarıyla Kapadokya’nın çok katmanlı tarihsel, kültürel ve fiziki coğrafyasında adım adım ilerleyerek, paylaşılan ortak deneyimleri ve mümkün olmuş karşılaşmaları beraber hatırlamaya, altı yıl aradan sonra yeniden düşünmeye çağırıyor.

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Geçmiş edisyonlardan bir seçkiyle biçimlenecek olan “Değişen Gökler” çağdaş sanat programı, sanatçıların Kapadokya coğrafyasının kültürel ve toplumsal dönüşümüne ve bu jeokültürel dokuyu algılama ve deneyimlemenin farklı biçimlerine getirdikleri yorumları hatırlamaya davet ediyor. Her biri Cappadox sergileri için üretilmiş olan bu yapıtlar; bölgenin tarihi, ekosistemi ve canlı-cansız doğası, coğrafi, mimari ve sosyoekonomik özellikleriyle bağlar kuruyor.

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Renkli, katmanlı ve dinamik bir müzikal yolculuk

Türkiye’den ve farklı coğrafyalardan birçok müzisyenin katılımıyla, geniş bir müzikal yelpazeden farklı türlerin ve ritimlerin bir araya geldiği Cappadox müzik programı; günün ilk ışıklarıyla katılımcılarını ağırlamaya başlayacak. Kapadokya’nın farklı mekanları ve etkileyici atmosferine özgü performanslar; Kızıl Vadi’de gerçekleşecek Gün Doğumu Konseri’yle başlayıp mağaradan dönüştürülen Müze Argos’un samimi odasında heyecan veren seslerle devam edecek. Vadi yamacında yer alan Argos Vadi Crystal Sahnesi’ndeki gün batımı buluşmalarından sonra Çiftlik Evi +1 Sahnesi akşamın ilk konserine ev sahipliği yapacak. Perili Ozanlar Vadisi’nin sihirli ve psikedelik atmosferindeki Volkswagen Sahnesi’nde gerçekleşecek konserler ve DJ performanslarıyla sonlanacak müzik programı; Cappadoxluları renkli, katmanlı ve dinamik bir sonik yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Cappadox’un müzik programında dair detaylar ilerleyen günlerde duyurulacak.

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Cappadox katılımcıları bölgenin lezzetlerini deneyimlemeye davet ediyor

Yapı Kredi sponsorluğunda gerçekleşecek gastronomi bölümü, lezzet ve keşfin birleştiği farklı deneyimlerle geri dönüyor. Şef Mustafa Otar’ın, Doğada Açık Ateşte Pişirme etkinliğiyle modern pişirme yöntemlerinin dışında hazırlayacağı ve sunacağı sofra deneyiminin yanı sıra Levon Bağış’ın sunumuyla gerçekleşecek eşleşmeli ve anlatımlı Gurme Tadım etkinlikleri Cappadoxluların bütün duyularına hitap edecek.

Açık hava etkinlikleri ile Kapadokya’nın eşsiz doğasını keşfedin

Aşk Vadisi, Güvercinlik Vadisi, Zemi Vadisi ve Bozdağ başta olmak üzere, farklı vadilerde düzenlenecek yürüyüşler ve bisiklet rotaları ile birçok seviyeye uygun yoga ve meditasyon seansları; ile günün farklı saatlerinde, doğa ve tarihin iç içe geçtiği mekân ve rotalarda katılımcılar; bedenleri ve çevrelerini yeniden keşfedecekleri deneyimlerle yeni bağlar kurabilecek.