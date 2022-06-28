Çapraz bağ kopması ameliyat şartı mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Çapraz Bağ Kopması Ameliyat Şart Mı, Ne Kadar Zamanda İyileşir? - Çapraz Bağ Kopması Ameliyatı Kaç Saat Sürer?
ABONE OL

Çapraz bağ kopması ameliyat şart mı, ne kadar zamanda iyileşir? Çapraz bağ kopması ameliyatı kaç saat sürer?

Çapraz bağ kopması hem sporcular hem de diğer insanlar için oldukça ciddi bir durumdur. Kişinin dizinde çapraz bağlardan biri koptuğunda bile mutlaka ameliyat gerekmektedir. Çapraz bağlar dizlerin olması gereken hareketini en doğru şekilde yapmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla çapraz bağlarda kopma olduğunda diz olması gereken işlevini yerine getirememektedir. Düzde dönme ve manevra kabiliyetini sağlayan çapraz bağların kopması örneğin bir sporcunun profesyonel yaşamının son bulmasına neden olabilir.

Çapraz Bağ Kopması Ameliyat Şart Mı, Ne Kadar Zamanda İyileşir? - Çapraz Bağ Kopması Ameliyatı Kaç Saat Sürer?
Çapraz bağ kopması ameliyat şartı mı?
0:00 / 0:00

Çapraz bağların kopma nedenleri çeşitlidir. Bazen dışarıdan alınan bir darbe bazen de kişinin kendisinin yanlış hareketi çapraz bağın kopmasına yol açabilir. Genel olarak çapraz bağ kopmasının ani yapılan hareketler sonrasında olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Çapraz bağ kopmasının ardından vakit kaybedilmeden ameliyatın yapılması gerekmektedir. Pek çok kişi de bu ameliyatın ayrıntılarını merak etmektedir. Bu içeriğimizde sizlere çapraz bağ kopması ameliyat şart mı, ne kadar zamanda iyileşir, çapraz bağ kopması ameliyatı kaç saat sürer gibi konuları ayrıntılı bir şekilde bir araya getirdik. İşte çapraz bap kopması ameliyatı ile ilgili merak edilenler…

Çapraz Bağ Kopması Ameliyatı Riskli Mi?

Çapraz bağ kopması ameliyatı riskli mi sorusu bu sorunla karşı karşıya kalan kişiler özellikle de sporcular tarafından çok fazla sorulmaktadır. Dizdeki çapraz bağ sporcular için spor faaliyetlerini yerine getirmelerini sağlayan çok önemli bir organ parçasıdır. Bu bağların yırtılmasının ardından ameliyat kesinlikle gereklidir. Ancak ameliyat sonrasında oluşabilecek bazı riskler vardır. Örneğin kişinin dizlerinde sertleşme ya da ağrılar olabilmektedir. Bunun dışında spor yapmasına engel olabilecek greft yetmezliği de yine bu ameliyat sonrasında oluşacağı için kişinin yeniden spora dönmesi bile zor olabilir.

Çapraz Bağ Kopması Ameliyatı Şart Mı?

Çapraz bağ kopması ameliyat şart mı sorusunun yanıtı çoğunlukla evettir. Bağın gördüğü zarara göre uzman doktorlar duruma karar verirler. Ancak hasarın tamir edilmesi ve kişinin günlük yaşamına geri dönebilmesi için genellikle ameliyat gerekmektedir. Bazen eğer kişi sporcuysa ve yaşı gençse kopma tam olarak gerçekleşmediyse ameliyat yerine doktorlar ortalama iki sene takibe karar verebilmektedir. Burada önemli olan ilk olarak dizin MR cihazıyla görüntülenmesidir. Eğer bağ tam olarak kopmuşsa ameliyata kesin gözüyle bakılmaktadır. Buna karşılık kopma belli bir miktarsa takiple zaman içinde düzelmesi beklenebilmektedir.

Çapraz Bağ Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Çapraz bağ ameliyatı kaç saat sürer diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu ameliyatlar kopan bağın onarımını kapsamaktadır. Dolayısıyla bağın gördüğü zamana göre ameliyatın süresi de değişebilmektedir. Fakat ameliyatın ortalama bir ile bir buçuk saat aralığında sürdüğünü söylemek mümkündür. Ameliyat esnasında öncelikle diz ekleminin içerisinde birikmiş olan kanın dışarı atılabilmesi için “dren” isimli ince plastiği olan bir hortumlu kese yerleştirilmektedir. Dren çoğunlukla doktorlar tarafından ameliyatın ardında 1 ya da 2 gün sonra ameliyat pansumanı esnasında çıkartılmaktadır.

Çapraz Bağ Ameliyatı Hemen Yapılır Mı?

Çapraz bağ ameliyatı hemen yapılır mı sorusunun yanıtı kesinlikle evettir. Çünkü çapraz bağ ameliyatının acil olarak yapılması bölgenin uzun süre yırtık ya da kopuk kalmasına tercih edilmektedir. Fakat bazı durumlarda çapraz bağlarla beraber menüsküs yırtılması ya da kıkırdak zedelenmesi de oluşabilmektedir. Böyle durumlarda doktorlar farklı kararlar verebilmektedir. Çünkü önemli olan vakanın tamamıdır. Uzman doktorlar vakayı tam anlamıyla incelerler. Bunun sonucunda kişi için olabilecek en doğru kararı verirler.

Çapraz Bağ Ameliyatı Ne Kadar Zamanda İyileşir?

Çapraz bağ ameliyatı ne kadar zamanda iyileşir sorusu pek çok kişinin aklını kurcalamaktadır. Çoğunlukla ameliyatın ardından ilk bir ay içinde iki dizin de eşit hareket kabiliyetine sahip olması hedeflenmektedir. Fakat iyileşmenin tamamlanması ve eğer kişi sporcuyla spora geri dönmesi ortalama bir sene sürmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çocuklarda Zeka Geriliği Nedir, Nasıl Anlaşılır? - Çocuklarda Zeka Geriliği Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK Çocuklarda zeka geriliği nedir?
Ev konforunda ölçüm! Kan basıncı ve EKG eş zamanlı kaydediliyor
SAĞLIK Ev konforunda ölçüm! Kan basıncı ve EKG eş zamanlı ...
Küçük çocuklara oyuncak alırken dikkat!
SAĞLIK Küçük çocuklara oyuncak alırken dikkat! Ölümcül ...
"Pandemide adeta antibiyotikle yıkandık direnç çok ciddi boyutlarda arttı"
SAĞLIK "Türkiye antibiyotikle yıkandı"
Çapraz Bağ Kopması Nedir, Nasıl Anlaşılır? - Çapraz Bağ Kopması Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK Çapraz bağ kopması nedir?
Çene Çıkığı Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Çene Çıkması Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK Çene çıkığı nedir?
Bebeklerde Soğuk Algınlığı (Nezle) Belirtileri ve Tedavisi - Bebeklerde Soğuk Algınlığı Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?
SAĞLIK Bebeklerde soğuk algınlığı ne iyi gelir?
Erişkin skolyoz son yıllarda artıyor!
SAĞLIK Erişkin skolyoz son yıllarda artıyor!
Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadelenin tedavi kriterlerini belirledi
SAĞLIK Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadelenin tedavi ...
Beyin tümörünü nokta atışıyla tespit eden karma sanal gerçeklik Türkiye'de ilk kez uygulandı
SAĞLIK Türkiye'de ilk kez uygulandı! Beyin tümörünü nokta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.