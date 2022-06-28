Çapraz bağ kopması ameliyat şartı mı? 0:00 / 0:00

Çapraz bağların kopma nedenleri çeşitlidir. Bazen dışarıdan alınan bir darbe bazen de kişinin kendisinin yanlış hareketi çapraz bağın kopmasına yol açabilir. Genel olarak çapraz bağ kopmasının ani yapılan hareketler sonrasında olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Çapraz bağ kopmasının ardından vakit kaybedilmeden ameliyatın yapılması gerekmektedir. Pek çok kişi de bu ameliyatın ayrıntılarını merak etmektedir. Bu içeriğimizde sizlere çapraz bağ kopması ameliyat şart mı, ne kadar zamanda iyileşir, çapraz bağ kopması ameliyatı kaç saat sürer gibi konuları ayrıntılı bir şekilde bir araya getirdik. İşte çapraz bap kopması ameliyatı ile ilgili merak edilenler…

Çapraz Bağ Kopması Ameliyatı Riskli Mi?

Çapraz bağ kopması ameliyatı riskli mi sorusu bu sorunla karşı karşıya kalan kişiler özellikle de sporcular tarafından çok fazla sorulmaktadır. Dizdeki çapraz bağ sporcular için spor faaliyetlerini yerine getirmelerini sağlayan çok önemli bir organ parçasıdır. Bu bağların yırtılmasının ardından ameliyat kesinlikle gereklidir. Ancak ameliyat sonrasında oluşabilecek bazı riskler vardır. Örneğin kişinin dizlerinde sertleşme ya da ağrılar olabilmektedir. Bunun dışında spor yapmasına engel olabilecek greft yetmezliği de yine bu ameliyat sonrasında oluşacağı için kişinin yeniden spora dönmesi bile zor olabilir.

Çapraz Bağ Kopması Ameliyatı Şart Mı?

Çapraz bağ kopması ameliyat şart mı sorusunun yanıtı çoğunlukla evettir. Bağın gördüğü zarara göre uzman doktorlar duruma karar verirler. Ancak hasarın tamir edilmesi ve kişinin günlük yaşamına geri dönebilmesi için genellikle ameliyat gerekmektedir. Bazen eğer kişi sporcuysa ve yaşı gençse kopma tam olarak gerçekleşmediyse ameliyat yerine doktorlar ortalama iki sene takibe karar verebilmektedir. Burada önemli olan ilk olarak dizin MR cihazıyla görüntülenmesidir. Eğer bağ tam olarak kopmuşsa ameliyata kesin gözüyle bakılmaktadır. Buna karşılık kopma belli bir miktarsa takiple zaman içinde düzelmesi beklenebilmektedir.

Çapraz Bağ Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Çapraz bağ ameliyatı kaç saat sürer diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu ameliyatlar kopan bağın onarımını kapsamaktadır. Dolayısıyla bağın gördüğü zamana göre ameliyatın süresi de değişebilmektedir. Fakat ameliyatın ortalama bir ile bir buçuk saat aralığında sürdüğünü söylemek mümkündür. Ameliyat esnasında öncelikle diz ekleminin içerisinde birikmiş olan kanın dışarı atılabilmesi için “dren” isimli ince plastiği olan bir hortumlu kese yerleştirilmektedir. Dren çoğunlukla doktorlar tarafından ameliyatın ardında 1 ya da 2 gün sonra ameliyat pansumanı esnasında çıkartılmaktadır.

Çapraz Bağ Ameliyatı Hemen Yapılır Mı?

Çapraz bağ ameliyatı hemen yapılır mı sorusunun yanıtı kesinlikle evettir. Çünkü çapraz bağ ameliyatının acil olarak yapılması bölgenin uzun süre yırtık ya da kopuk kalmasına tercih edilmektedir. Fakat bazı durumlarda çapraz bağlarla beraber menüsküs yırtılması ya da kıkırdak zedelenmesi de oluşabilmektedir. Böyle durumlarda doktorlar farklı kararlar verebilmektedir. Çünkü önemli olan vakanın tamamıdır. Uzman doktorlar vakayı tam anlamıyla incelerler. Bunun sonucunda kişi için olabilecek en doğru kararı verirler.

Çapraz Bağ Ameliyatı Ne Kadar Zamanda İyileşir?

Çapraz bağ ameliyatı ne kadar zamanda iyileşir sorusu pek çok kişinin aklını kurcalamaktadır. Çoğunlukla ameliyatın ardından ilk bir ay içinde iki dizin de eşit hareket kabiliyetine sahip olması hedeflenmektedir. Fakat iyileşmenin tamamlanması ve eğer kişi sporcuyla spora geri dönmesi ortalama bir sene sürmektedir.