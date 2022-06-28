Çapraz bağ kopması nedir? 0:00 / 0:00

Çapraz bağ kopması genel olarak kişinin hareket kabiliyetini kısıtlamaktadır. Çapraz bağ kopması sporcuların karşı karşıya kalacağı bir durum olmasının yanında sporla uğraşan kişilerin de yaşayabileceği bir durumdur. Çapraz bağ kopması literatürde ciddi sakatlık türleri arasında kabul edilmektedir. Bu nedenle sporcuların korku duyduğu bir konudur. Çünkü pek çok sporcu çapraz bağ kopması yüzünden kariyerinde tehlike yaşamıştır.

Genellikle çapraz bağ kopması spor esnasında aniden dönme ve durma hareketleriyle ortaya çıkan stresin sonucunda oluşmaktadır. Ayrıca dizde ani bir dönme ya da dize darbe alınması da çapraz bağ kopmasına neden olmaktadır. Görüldüğü üzere spor esnasında dikkat edilmediğinde, vücut soğuk haldeyken ya da ani hareketler yüzünden çapraz bağ kopması yaşanabilmektedir. Bu içeriğimizde sizlere çapraz bağ kopması nedir, nasıl anlaşılır, çapraz bağ kopması belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte çapraz bağ kopması hakkında merak edilenler…

Çapraz Bağ Kopması Nedir?

Çapraz bağ kopması nedir diye merak edenlere ilk olarak bunun dizlerde sıklıkla karşılaşılan önemli bir bağ yaralanması olduğunu söyleyebiliriz. Çapraz bağlar iki çeşittir. Arka ve ön çapraz bağlar olarak iki çeşit bulunmaktadır. Dizlerin arka kısmında bulunan çapraz bağların kopması öne göre çok daha ciddidir. Genellikle de arkadakiler kopma eğilimi göstermektedir. Çünkü ön çapraz bağlar iki kat kalın olduğundan kopması daha zordur. Fakat bu bağlar koptuğunda da kişide geri dönüşü olmayan sakatlıklar ortaya çıkabilmektedir.

Çapraz Bağ Kopması Tedavisi

Çapraz bap kopması tedavisi için yapılabilecek en önemli şey dinlenmektir. Özellikle çapraz bağı kopan diz şişeceği ve ağrıyacağı için dinlenmek bu kısmı rahatlatacaktır. Ağrı ve şişliklere iyi gelecek bir diğer tedavi yöntemi ise buzdur. Buz bağı kopan dize günde birkaç kere koyulabilmektedir. Buzun dizde tutulma süresi ortalama 15-20 dakikadır. Son olarak çapraz bağı kopan dizin rahatlatıcı bir bandajla sarılması çok faydalıdır. Bütün bunların yapılması dizi ciddi anlamda rahatlatmaktadır.

Çapraz Bağ Kopması Belirtileri

Çapraz bağ kopması belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Yürümenin zorlaşması ve rahatsız olma,

Hareket esnasında dizin iç kısmında sesler gelmesi ve uyuşukluk hissiyatı,

Geçmeyen ağrı yüzünden hareket kabiliyetinin kısıtlanması,

Dizin gözle görülür derecede şişmesi,

Hareket alanının kaybedilmesi.

Çapraz Bağ Kopması Nasıl Olur?

Çapraz bağ kopması nasıl olur diye merak edenlere yanlış ve ters davranışlar sonucunda oluşacağını söyleyebiliriz. Örneğin spor esnasında tek ayağın üzerinde sabit ve aniden dönme hareketinin çapraz bağ kopmasına neden olabileceği bilinmektedir. Çoğunlukla spor esnasında ortaya çıkan çapraz bağ kopması kişilerin sıradan yaşamında da yaşanabilmektedir.

Çapraz Bağ Kopması Nasıl Anlaşılır?

Çapraz bağ kopması nasıl anlaşılır diye soranlara ilk olarak aslında kopmanın ardından hareket halinde dizden kopma sesinin gelmesiyle diyebiliriz. Geçmeyen şiddetli bir ağrı hissedilmekte ve bu dizden tüm bacağa yayılmaktadır. Dizdeki şişkinlik ve ödem yüzünden yürümek ve hareket etmek oldukça zorlaşmaktadır.

Çapraz Bağ Yırtığı İyileşir Mi?

Çapraz bağ yırtığı iyileşir mi sorusu akılları kurcalamaktadır. Ancak bu durum yırtığın boyutuna göre değişiklik göstermektedir. Tam yırtıkların kendi kendine iyileşmesi mümkün değildir. Acil şekilde bağın tekrar dikilmesi için ameliyat gerektirmektedir.

Çapraz Bağ Yırtığı Ne Kadar Sürede Geçer?

Çapraz bağ yırtığı ne kadar sürede geçer diye merak edenlere ortalama iyileşme süresinin 12 ay olduğunu söyleyebiliriz.