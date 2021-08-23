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Çapraz nakille 4 kişiye aynı anda böbrek nakli yapıldı

Nadir ameliyatlardan biri olan dörtlü çapraz ameliyatı ile 4 kişi aynı anda böbrek nakli oldu. Böbrek nakli olmak için müracaat eden 4 ailenin ameliyatını yapan ekibin başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, “Güzel bir eşleşme ile hazırlıkları tamamlanan hastalarımızın ameliyat süreci başarılı bir şekilde atlatıldı. Nakil sonrası 5’inci gününde alıcılar, 3. gününde ise vericiler taburcu olmuştur. Kendi vericileri olmasına rağmen tıbben nakil olamayan tüm hastalar sağlıklı, diyalizden kurtulmuş bir şekilde yeni hayatlarına geri döndüler. Bundan sonrası erken dönem takip” diyerek süreçle ilgili bilgi verdi

Çapraz nakille 4 kişiye aynı anda böbrek nakli yapıldı
Türkiye’de 3’üncü kez! Çapraz nakille 4 kişiye aynı anda böbrek nakli yapıldı
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DHA

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören veya hayatına diyalize bağlı olarak devam eden dört aile, nakil için bir organ nakli merkezine başvurdu. Kan grupları birbirini tutmayanlara ilk etapta müdahale edilemedi. Organ nakil merkezi koordinatörü Ayşe Özkan tarafından merkezin çapraz nakil havuzunda yer alan aynı durumdaki diğer eşler ile çapraz eşleşme sağlanarak dörtlü çapraz böbrek nakli ile sağlıklarına kavuştular. Tıbbi uygunluk sağlandıktan sonra ailelerin tanıştırılması esnasında duygusal anlar yaşandı. Vericim var ama bir yudum su içmeye muhtaç olmaktan çok sıkıldım diyen alıcı umut ışığı gördüğü için ağlamaktan kendini alamadı. Alıcı ve verici toplam 8 kişinin ameliyatları aynı anda başladı ve böbrek nakilleri yapıldı. Çapraz nakil yöntemi ile 4 kişinin aynı anda böbrek nakli olması Türkiye’de 3. kez gerçekleşti.

Süreçle ilgili bilgi veren Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, “Dörtlü çaprazın hikâyesi gerçekten çok ilginç. Bir aile var ki alıcının kan grubu AB, vericinin kan grubu 0. Yani alıcı genel alıcı, verici genel verici ve bunlar eş yani aslında vericisi var. Beyefendi eşine böbreğini verecek ama immünolojik olarak yüksek riskliler. Dolayısıyla immünolojik testlerin sonucu nakil olmayı engelliyordu. Diğer üç çiftimizden ise ikisi eş, bir tanesi ise etik kurul onayı alınan kardeşin eşi. Nakil için müracaat etmişler ama bunların da kan grupları uymuyordu. Dolayısıyla ilk yani AB alıcı 0 verici ailenin, bu dörtlü çapraz nakil sürecini başlatmasıyla birlikte A gruptaki verici A’ya, B grubu B’ye, 0 verici 0’a, AB de AB’ye böbrek vermek üzere dört ailede nakil olamazken bir anda dördü birden nakil olma şansını yakaladılar. Tüm ameliyathanenin seferber olması ile ameliyat süreci başarılı bir şekilde atlatıldı. Ameliyatlarının 5’inci gününde alıcılar, 3. gününde de laparoskopik teknik uygulanan vericiler taburcu oldular. Bugün tüm hastalarımız sağlıklı, diyalizden kurtulmuş bir şekilde yeni hayatlarına geri döndüler. Bundan sonrası erken dönem takip” diye konuştu.

"BUNDAN SONRA KAN KARDEŞİYİZ"

Kardeşinin eşinden böbrek nakledilen alıcı Muhammed Erdoğan, “1 yıla yakın diyalize gidiyorum. Bundan 4-5 ay öncesine kadar başka bir hastanede nakil olacaktım. Kan grubum yanlış yazıldığı için sıkıntı oldu. Eşim bana böbreğini verecekti. Biz kan gurubumu AB Rh pozitif olarak biliyorduk ancak kan grubum aslında B Rh pozitifmiş. Süreç başlamadan bitmiş oldu. Biz bu hastaneye çapraz liste için kayınbiraderim sayesinde başvuruda bulunmuştuk. Sonra bizi aradılar, eşim AB olduğu için imkansız denilen çapraz eşleşme için inanamadık vakit kaybetmeden geldik biz de bu hastaneye. Geçtiğimiz hafta dörtlü çapraz böbrek nakli ameliyatına aldılar. Ayrıca benim sağ böbreğimde patlama riski olan 10 cm anevrizma yani damar yumağı vardı, nakil ameliyatı esnasında kendi böbreğimi de aldılar. Bir anda iki sorunum birden halloldu. Çok mutluyum. Şimdi çok şükür iyiyim. Eniştemle karın kardeşi değiliz belki ama bundan sonra kan kardeşiyiz” dedi.

Verici Murat Özlük ise, “Eşimin kardeşi için buradaydım. Sağlığına kavuşması için böbreğimi bağışlamayı seçtim. İnşallah böylece birilerine faydamız dokunur. İnsanların iyi, sağlıklı olduğunu gördükçe mutlu oluyorum. Ufak tefek ameliyat ağrıları var tabii ama olacak o kadar” şeklinde konuştu.

9 YIL ORGAN YETMEZLİĞİYLE YAŞADI

6 yıl önce böbrek rahatsızlığı başlayan ve 2 yıl süren tedavisinden yanıt alamayan Necla Daban diyalize başladı. Daha önce eşine böbrek nakli yapılan bir tanıdığının anlık mesajlaşma uygulamasında kurduğu grupta tanıştığı Abdullah Yıldırım’dan organ nakli yapılan Necla Daban, “Bendeki böbrek rahatsızlığı 6-7 yıl önce başladı. Tedavi gördüm ama yeterli olmadı. Daha sonra diyalize başladım. O da benim için çok zor bir süreçti. Kabullenemedim, istemedim. 2 sene boyunca çok uğraştım, gerçekten çok zor. Kan grubum da zor bir grup, 0 grubu olduğum için kolay bulunmuyor. Daha sonra bana böbreğini veren ağabeyimizin akrabası, bir grupta durumumu anlatmış. Açıkçası pek umudum yoktu, sadece bana uyuyor dedim. Halbuki uyup uymadığını da bilmiyordum. Sonra buraya geldik, dörtlü çapraz ameliyat ile sağlığımıza kavuştuk” ifadelerini kullandı.

Verici Abdullah Yıldırım ise yaşadıkları süreci şöyle anlattı: “Bir tanıdığımız böbrek nakli için bir grup kurmuştu. Orada Necla’dan bahsetti. Sonra hastaneye gelip koordinatör Ayşe Hanım’a başvurduk. Hastanede 8 kişiyi bir araya topladılar ve dörtlü çapraz eşleşme yaptılar. Geçtiğimiz hafta ameliyat olduk. Ben Necla’ya böbreğimi verdim, onun eşi de başka bir hastaya böbreğini verdi. Çok şükür sıkıntı yaşamadık, ağrılar çok uzun sürmedi.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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