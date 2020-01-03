Captain America: The First Avenger filminde rol alan oyuncu Mollie Fitzgerald, annesini bıçakla öldürmekle suçlandı.

Annesinin taksirle ölümüne neden olmakla suçlanan 38 yaşındaki Fitzgerald, tutuklanarak cezaevine konuldu. Oyuncunun henüz bir avukat tutup tutmadığı bilinmiyor.

Mollie Fitzgerald, oyunculuğun yanı sıra film yönetmenliği ve yapımcılık işiyle de uğraşıyor. Bugüne dek daha çok The Lawful Truth (2014) ve The Creeps (2017) gibi düşük bütçeli filmlerde çalıştı.

Captain America’da Stark Girl’ü canlandıran Fitzgerald, filmde yönetmen Joe Johnston’a asistanlık da yaptı. 2011’de verdiği bir röportajda Fitzgerald, “Bu prodüksiyonun bir parçası olmak hayatımın en iyi deneyimlerinden biriydi” ifadesini kullanmıştı.