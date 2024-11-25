Caravaggio’nun tablosu ilk kez sergileniyor

İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio’nun sırlarla dolu 'Maffeo Barberini' portresi, ilk defa Roma’da sergileniyor. Özel bir koleksiyonda 60 yıldır tutulan başyapıt, Palazzo Barberini Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

İtalya Ulusal Antik Sanat Galerileri Müdürü Thomas Clement Salomon, uzun süren çabalar neticesinde projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek, “Herkes bunun imkansız olduğunu düşünüyordu ama başardık” dedi.