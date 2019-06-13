Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, konserinin iptal kararı alınmasının ardından uçak yolculuğu sonrası balon gibi şişen ayaklarının son halini paylaştı.

Konserlerini estetik ameliyat geçireceği gerekçesiyle iptal ettiği iddia edilen Cardi B, paylaşımına, “Ayaklarımın her uçuş sonrası ne kadar şiştiğine bakın. Midem daha da fazla şişiyor. İşte doktorumun bana konserlerimi iptal etmemi söyleme nedeni” notunu düşerek iddiaları yalanladı.

Cardi B, 2017 yılında fazla tanınmayan bir reality şov yıldızıyken "Bodak Yellow" single'ı sayesinde dünyanın en çok tanınan müzisyenlerinden biri halini almıştı. 2018 yılında çıkardığı Invasion of Privacy albümü çok satanlar listesinin zirvesine demir atmıştı. Albümden yayınlanan her bir tekli ise listelerin üst sıralarını alt üst etmeye devam ediyor.