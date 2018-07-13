Bir kız çocuğu olduğunu duyuran Cardi B, bebeğinin adının Kültüre Kiari Cephus olduğunu açıkladı. Çift, bebeğinin ismine karar verirken Offset'in müzik grubu Migos'un 'Culture' albümünden esinlendi.

Cardi B ile Offset, eylül ayında gizlice evlenmişti.