        Haberler Dünyadan Cardi B dördüncü çocuğuna hamile: Yeni sevgilisinden ilk çocuğu - magazin haberleri

        Cardi B dördüncü çocuğuna hamile

        Geçtiğimiz günlerde mahkeme çıkışında bir muhabirin dördüncü hamilelik sorusuna öfkelenip kalem fırlatarak karşılık veren Cardi B, bu kez hamilelik haberini kendisi duyurdu. Dördüncü bebek, Offset'ten boşanan ünlü rapçinin, yeni sevgilisiyle ilk çocuğu olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 16:39 Güncelleme: 17.09.2025 - 16:39
        Dördüncü çocuk geliyor
        Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, Amerikan futbolcusu Stefon Diggs ile ilişkisini doğruladıktan dört ay sonra, kendisinin dördüncü, erkek arkadaşından ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.

        32 yaşındaki rapçi, 31 yaşındaki sevgilisiyle bebek heyecanı yaşadığı haberini katıldığı CBS Mornings adlı TV programında açıkladı.

        Cardi B, eylül ayı başında, bir duruşma salonu çıkışında kendisine dördüncü hamilelik sorusu soran muhabire kalem fırlatarak tepki göstermişti. Muhabirin, "Cardi, içeriden gelen bilgiler Offset'ten dördüncü kez hamile olduğunu söylüyor. Stefon Diggs ile herhangi bir babalık sorunu öngörüyor musun?" sorusu üzerine Cardi B, imza almak için kendisini bekleyen bir hayranının kalemini alıp soru soran kişiye fırlatmıştı. "Bana saygısızlık etmeyi bırak" diye bağıran Cardi B; "Saygısızsın, yapma bunu. Kadınların bana bu tür sorular sorduğunu görüyor musun? Bir erkek olarak neden bana bu tür sorular sorma hakkını kendinde görüyorsun? Biraz görgülüymüş gibi davran. Annen de sana kadınlara saygı duymayı öğretti" diye çıkışmıştı.

        Stefon Diggs
        Stefon Diggs

        Dün katıldığı TV programında, "Erkek arkadaşım Stefon Diggs ile bir bebeğim olacak" diyen şarkıcı; "İyi bir noktada olduğumu hissettiğim için mutluyum. Sevgilimle birbirimize çok destek oluyoruz. Kariyerlerimizde aynı noktada olmayı seviyoruz. Biliyor musun, gerçekten harika olduğumuzu hissediyorum, yaptığımız işte gerçekten en iyisiyiz" ifadesini kullandı. Cardi B, bebeğinin şubat ayında doğacağını söyledi.

        Grammy ödüllü şarkıcının, eski eşi Offset'ten üç çocuğu bulunuyor. Geçen yıl ağustosun başında, 6 yıllık evliliğin ardından eşi Offset'e boşanma davası açtığını, bir gün sonra da üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyuran Cardi B, üçüncü çocuğunu geçen yıl eylül ayında dünyaya getirdi.

        Cardi B, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra hastane odasında Offset ve çocuklarıyla bir araya geldi
        Cardi B, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra hastane odasında Offset ve çocuklarıyla bir araya geldi

        Ünlü rapçi, 7 yıl aradan sonra yakında çıkaracağı ikinci stüdyo albümü 'Am I the Drama?'yı tanıtmak için son dönemde sıra dışı tercihler yapıyor. Geçtiğimiz günlerde albümünü tanıtmak için New York metrosunda albüm satan Cardi B, önceki gün de sokak ortasında otomobilinin tepesine çıkarak twerk yapmıştı.

        #cardi
        #Hamile
        #bebek
        #çocuk
