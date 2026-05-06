Caretta carettalar için özel ışık

Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri: Bahçeli'den 'Öcalan'a statü meselesi' çıkışı, Trump İran Savaşı için tarih verdi, İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... BAHÇELİ: ÖCALAN'A STATÜ MESELESİ ELE ALINMALIMHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. "Öcalan'a statü meselesi ele alınmalı." diyen Bahçeli, "Sürecin yürütülmesini istiyorsak, örgütün tüm unsurlarıyla feshi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte, bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' olmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı. BAKIRHAN: ADI 'BARIŞ İZLEME VE TAKİP KURULU' OLSUNBahçeli'nin bu açıklamasının ardından Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Gelin, süreci risklerden koruyacak, takibini yapacak bir mekanizma kuralım. Adı 'barış izleme ve takip kurulu' olsun. Meclis'teki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin, kolaylaştırıcı olsun." açıklamasını yaptı.ÖZEL'DEN 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' AÇIKLAMASIPartisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Özgür Özel'in de gündeminde Terörsüz Türkiye süreci vardı. Özel, "Terörsüz Türkiye meselesi bir rekabet alanı değildir. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz." dedi."İRAN SAVAŞI 2-3 HAFTA DAHA SÜREBİLİR"Savaş gündemini her gün yakından takip ediyoruz. Önemli açıklamalar var bugün de... ABD Başkanı Trump "Ne olursa olsun, biz kazanacağız. Ya doğru anlaşmayı yaparız ya da askeri açıdan çok kolay bir şekilde kazanırız. Aslında o noktada zaten kazandık" dedi. Trump, savaşın iki ya da üç hafta daha sürebileceğini söyledikten sonra, "Bu çatışmadan çıkan önemli sonuçlardan biri de bu oldu. NATO bizim yanımızda değildi" dedi."KÜBA'YI ÖZGÜRLEŞTİRMEK ONUR OLURDU"Trump'ın son dönemde gündeminde Küba var biliyorsunuz... Trump sorulan bir soruya "Küba hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum, sadece İran'dan dönüş yolunda buna da bakarız. Sonuçta biri biter bitmez diğerine geçmek istersiniz, değil mi? Küba halkı, şu anda harap durumda. Bu yüzden onu özgürleştirmek bir onur olurdu." şeklinde yanıt verdi.İZZET YILDIZHAN TAHLİYE EDİLDİFutbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti sonrası tutuklanan Türkücü İzzet Yıldızhan yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tahliye edildi. Peki ne olmuştu? 21 yaşındaki Kundakçı, 19 Mart'ta Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Cinayetin, rapçi Vahap Canbay ile eski sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki anlaşmazlığı çözmek amacıyla düzenlenen buluşma sırasında yaşandığı iddia edildi. İzzet Yıldızhan da failin kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı. TÜRKİYE KUPASI'NDA İLK FİNALİST BELLİ OLUYORBu akşam Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor. Beşiktaş ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf, finale yükselecek. İki takıma da başarılar diliyoruz.MODANIN EN ÇILGIN AKŞAMI: MET GALAModa dünyasının en büyük etkinlikleri arasında yer alan geleneksel Met Gala, Metropolitan Sanat Müzesi'nde birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Gecede Kostüm Sanatı teması ve Moda Sanattır 'dress code'u doğrultusunda birbirinden yaratıcı görünümler sergilendi.