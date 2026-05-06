Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Caretta carettalar için özel ışık | Son dakika haberleri

        Caretta carettalar için özel ışık

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yavrularının denize daha güvenli ulaşmasını sağlamak amacıyla sahil aydınlatmasında kırmızı LED dönüşümü başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 00:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Caretta carettalar için özel ışık

        Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ile Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında, sahil hattındaki ışık kirliliğinin azaltılması hedeflenirken, beyaz ışık yayan armatürler kırmızı LED sistemlerle değiştirildi. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda 26 direkte bulunan toplam 27 armatür dönüştürüldü.

        AEDAŞ Manavgat Bölge Müdürü Muhammed Yahya Sancar, doğaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

        Çalışma kapsamında caretta caretta yavrularının yön bulma davranışının korunmasının amaçlandığını vurgulayan Sancar, gün ışığına duyarlı sistemlerin yalnızca hava karardığında devreye girdiğini ve yavrulama dönemi boyunca bu şekilde çalışacağını kaydetti.

        REKLAM

        Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sert de deniz kaplumbağası yavrularının doğal olarak en parlak ışığa yöneldiğine dikkati çekerek, beyaz şehir ışıklarının yavruları yanıltabildiğini ve bu durumun ölümlere yol açtığını anlattı.

        Kırmızı ışığın ise yavrular tarafından algılanmadığını belirten Sert, bu sayede yavruların doğrudan denize yönelerek hayatta kalma şanslarının arttığını ifade etti.

        Yetkililer, uygulamayla birlikte bölgede yuva sayısı ve hayatta kalan yavru sayısında artış beklediklerini bildirdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri: Bahçeli'den 'Öcalan'a statü meselesi' çıkışı, Trump İran Savaşı için tarih verdi, İzzet Yıldızhan tahliye edildi

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... BAHÇELİ: ÖCALAN'A STATÜ MESELESİ ELE ALINMALIMHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. "Öcalan'a statü meselesi ele alınmalı." diyen Bahçeli, "Sürecin yürütülmesini istiyorsak, örgü...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Hamidiye sitesi davasında karar
        Hamidiye sitesi davasında karar
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        Kupada ilk finalist Konyaspor!
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        Eski dosyalar açıldı! Kaza değil cinayet çıktı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Hakan Safi başkan adaylığını açıkladı!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Anneye acı veda
        Anneye acı veda
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!