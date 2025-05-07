Caretta carettalardan ilk yuva

Antalya'da Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) öncülüğünde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'nin (BETUYAB) desteğiyle 26 yıldır Akdeniz'de nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının korunması için 'Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi' sürdürülüyor.

1999 yılından bugüne her yıl 4,5 ay kumsalda görev yapan EKAD ekibi ve gönüllüler, bu yıl 1 Mayıs'tan itibaren çalışmalarına başladı.

İLK YUVALAR 5 MAYIS GECESİ OLUŞTU

2025 sezonunda 27'nci yılına giren EKAD ekibi, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, Belek kumsalında yılın ilk yuvalarıyla karşılaştı.

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EKAD saha ekibi, kumsaldaki tarama çalışmalarında bu yılın ilk yuvaları olarak yetişkin carettalar tarafından oluşturulan 3 yuva tespit etti.

2025 yılı yuvaları sırasıyla numaralandırıldı ve kayıt altına alındı. EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, 1998 yılından bu yana sürdürülen 'Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi' kapsamında sezonun ilk yuvalarının, Antalya'nın Aksu bölgesinde tespit edildiğini açıkladı.