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Caretta carettayı silahla vurdular! 0:00 / 0:00

AA

Güzelbahçe sahilinde yürüyüş yapan gazeteci Yahya Oğuz, denizde yaralı halde bir caretta caretta olduğunu fark etti.

AA'da yer alan habere göre, Oğuz'un haber vermesi üzerine bölgedeki bir balıkçı teknesi yaralı deniz kaplumbağasını tedavi ettirmek için çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibi geldi.

Kurtarma ağı ile bota çıkarılan kaplumbağa, tedavi için Sasalı'daki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

Burada veterinerlerce muayene edilen ve röntgeni çekilen 26 kilogram ağırlığındaki dişi kaplumbağanın, ateşli silahla vurulmuş olduğu belirlendi.

Kaplumbağanın ayrıca sol yüzgecinde 8 santimetre uzunluğunda derin bir yırtık, yüzünün sol tarafında 7 santimetre büyüklüğünde doku kayıplı bir yara, kabuğunda ise 4,5 santimetre uzunluğunda bir çatlak bulunduğu tespit edildi.

Yaraları temizleyen veteriner hekimler, gerekli müdahalelerin yapıldığını, kaplumbağanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Caretta carettanın Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği öğrenildi.