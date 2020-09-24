Çarkıfelek, aşk meyvesi, tutku meyvesi veya mutluluk meyvesi adlarıyla da bilinir. Tropikal türde bir ürün olan çarkıfeleğin 500'den fazla farklı türü bulunuyor. Çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılan meyve genellikle Brezilya'da elde edilir.

ÇARKIFELEK MEYVESİ NEDİR?

Tropikal bir meyve olan çarkıfelek meyvesinin bir diğer adıyla passion fruit olarak bilinir. En büyük özelliği uykusuzluk, depresyon ve stres sorunu yaşayanlarda tedavi amaçlı kullanılır. İçerisinde harmin, harmol, harman ve passiflora adı verilen alkaloitleri; flavon, glisosit ve sterol adlı diğer maddeleri içerir.

ÇARKIFELEK MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan görevi görür

Kilo vermeye yardımcı olur

Depresyona iyi gelir

Strese iyi gelir

Uykusuzluğu giderir

Seratonin (mutluluk hormonu) yükselmesine yardımcı olur

Göz sağlığını korur

Bağışıklığı güçlendirir

Kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olur

100 gramında 10,4 gram lif bulundurmasıyla günlük lif ihtiyacınızın yüzde 28’ini karşılıyor. Güney Amerika’da yetişen bu meyve, A ve C vitaminlerinden zengin oluşuyla antioksidan görevi görüyor. Bu özelliğiyle kilo vermenize yardımcı oluyor. Depresyon, stres ve uykusuzluğa iyi geliyor. Kalorisinin ve şeker seviyesinin düşük olması nedeniyle diyabet hastalarının da tüketebileceği bir meyvedir.