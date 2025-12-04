Çarpıntılarınızın sebebi beslenme düzeniniz olabilir! Yediğiniz bu gıdalar doğrudan kalbi etkiliyor!

Son dönemde artan çarpıntı şikâyetlerinin büyük kısmı beslenme alışkanlıklarına bağlı. Mideyi zorlayan veya kan şekerini hızla yükselten gıdalar kalbin çalışma düzenini değiştirebiliyor. Basit bir atıştırmalık bile ritimde anlık hızlanmalara yol açabilir. Detaylar haberimizin devamında...

Yemek sonrası aniden hızlanan kalp atışlarının nedeni çoğu zaman fark edilmeyen bir tetikleyiciden kaynaklanır: yanlış besin seçimi. Şeker oranı yüksek gıdalar, yoğun kafein ve işlenmiş ürünler bazı kişilerde sempatik sinir sistemini uyararak çarpıntıya yol açabilir.

Uzmanlar, bu yiyeceklerin sindirim sürecini zorlaştırarak kalbe ek yük bindirdiğini belirtiyor. Sonuç olarak masadaki küçük bir tercih bile kalp ritmini etkileyebilir.

Kahve, çay ve enerji içecekleri kafein nedeniyle çarpıntı şikâyetlerinin başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Kafein doğrudan uyarıcı etki yaratarak kalp atımını hızlandırabiliyor.

Rafine şeker içeren tatlılar da kan şekerini ani şekilde yükselttiği için benzer bir ritim bozukluğu hissi oluşturabiliyor. Özellikle “tatlıdan sonra kalbim hızlanıyor” diyenlerde bu dalgalanma oldukça yaygın.

YAĞLI VE BAHARATLI YEMEKLERİN SİNDİRİM YÜKÜ

Kızartmalar, ağır soslu yemekler ve fast-food ürünleri midenin çalışma süresini uzatıyor. Bu durum dolaşım sisteminin daha fazla devreye girmesine, dolayısıyla kalp atış hızında geçici artışlara yol açabiliyor.

Baharatlı yiyecekler ise bazı kişilerde reflüyü tetikleyerek göğüste yanma ve beraberinde çarpıntı hissine neden olabiliyor. Yemek sonrası yaşanan “ağırlık” hissi aslında kalbin de ritmini etkileyen bir süreç.

YÜKSEK TUZLU GIDALARIN ETKİSİ

Tuz, vücuttaki sıvı dengesini belirleyen temel unsurlardan biri. Fazla tuz tüketimi damarları etkileyerek tansiyon dalgalanmalarına neden olabiliyor.

Bu dalgalanmalar kalp ritminde kısa süreli hızlanmalar yaratabildiği için çarpıntı şikâyeti olanların tuz tüketimini dikkatle takip etmesi gerekiyor. Özellikle paketli atıştırmalıklarda gizli tuz miktarı tahmin edilenden çok daha yüksek.

HANGİ BESİNLERİ SINIRLAMAK GEREKİYOR?

Kafeinli içecekler, şekerli tatlılar, kızartmalar, işlenmiş etler, çok baharatlı yemekler ve yüksek tuzlu atıştırmalıklar çarpıntı şikâyeti yaşayanların dikkatle sınırlaması gereken besinlerin başında geliyor.

Uzmanlar tamamen yasaklama yerine tüketim sıklığını azaltmanın çoğu kişide belirgin rahatlama sağladığını ifade ediyor. Çarpıntı şikâyeti sıklaşırsa bu gıdaları geçici olarak kesmek, tetikleyeni anlamayı kolaylaştırıyor.