Far parçasından aracın markası belirlendi

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir-Bursa Karayolu’nun Susurluk yakınlarında bugün sabah 06.30 sıralarında meydana gelen ölümlü kazada, yayaya çarpıp kaçan sürücü, olay yerinde ki kırık far camından yakalandı.

İ.B.'ye çarparak ölümüne neden olduğu ileri sürülen ve olay yerinden kaçan Y.M.K, jandarma ekiplerinin kaza yerindeki far parçalarından yola çıkarak PTS kayıtlarında yaptığı inceleme sonunda yakalandı.

FAR PARÇALARINDAN ARACIN MARKASI BELİRLENDİ

Jandarma ekipleri bugün sabah saatlerinde Balıkesir-Bursa Devlet Karayolunda bir şahsın yol kenarında yerde yattığı ihbarını alarak olay yerine gitti. Olayın yayaya çarpma sonucu meydana gelen trafik kazası olduğunu, olay yerinde bulunan ve hayatını kaybettiği tespit edilen mağdurun isminin İ.B. olduğunu belirleyen ekipler, kaza yerinde yaptığı araştırmalarda kırık far parçalarından yola çıkarak kazayı yapan aracın markasını belirledi.

KAMERALARA ÖNCE HASARSIZ, SONRA HASARLI YAKALANDI

Karesi İlçe Jandarma Komutanlığının PTS kayıtlarını inceleyen ekipler olay saatine yakın aralıkta 10 plakalı aracın saat 06.19'da hasarsız olarak geçtiğini, saat 06.53'te ise sağ farı kırık şekilde geçtiğini tespit etti. Aracın Karesi ilçesinde olduğunu tespit eden jandarma polis ile birlikte yaptığı çalışmada sürücü Y.M.K. ve aracı Balıkçılar Halinde yakaladı. Y.M.K. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.