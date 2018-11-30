Show TV’nin yeni dizisi “Çarpışma” dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle heyecanlı anlar yaşattı. Veli’nin madalyonuyla kendisini Kadir’e hatırlattığı final sahnesinde geçmiş bağları ortaya çıkan ikilinin nereden tanıştığı merak uyandırırken “Veli, Kadir’i nereden tanıyor?” sorusu akla geldi. Bir bakıma imzası yerine geçen madalyonu Kadir’e ulaştıran Veli, Kadir’e olan kinini ve nefretini belli etti. Kadir ile Zeynep’in de geçmişten gelen bağları ortaya çıkarken, hayat onları hiç ummadıkları yerlerde, hiç ummadıkları zamanlarda ve hiç ummadıkları şekilde yıllar sonra yeniden karşı karşıya getirdi.

ÇARPIŞMA 2. BÖLÜM İZLE

SOSYAL MEDYA #KIZIMAYARDIMET DEDİ!

Etkileyici sahneleri, yükselen gerilimi ve ters köşe sürprizleriyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen dizi, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. İkinci bölümüyle ABC1 20+'da 6.60 izlenme oranı (rating), 13.35 izlenme payı, AB’de 6.61 izlenme oranı (rating), 14.17 izlenme payı (share), Total’de ise 4.69 izlenme oranı (rating), 9.60 izlenme payı (share) alan dizi #kızımayardımet etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 15 saat dünyada 4 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.

ZEYNEP KADİR’İ KURTARMAYA ÇALIŞTI!

Çarpışma dün akşam nefes kesen ikinci bölümüyle ekrana geldi. Çarpışma sonrası Kadir’i tanıyan ve ona yardım etmek ile kızını kurtarmak arasında büyük bir ikilemde kalan Zeynep, kızını almak için Veli’nin dediği adrese gitti. Veli polisin işe karışması ile Aylin’i, Zeynep’e vermezken; birbirlerini tanıyan Kadir ve Zeynep’in geçmişten gelen bağları ortaya çıktı. Yetiştirme yurdunda birlikte büyüdüklerini, aralarında güçlü bir duygusal bağ bulunduğunu ve seneler önce ayrıldıklarını öğrendiğimiz Kadir ve Zeynep, yıllar sonra ilk kez karşı karşıya geldi. Zeynep’e engel olmaya çalışırken daha fazla gücü kalmayan Kadir yere yığılırken; kalp masajıyla onu hayata döndürmeye çalışan Zeynep korku dolu anlar yaşadı.

KEREM, BÜYÜK İHANETİ ÖĞRENECEK Mİ?

Cemre’nin kendisini yaralayan ve aracına çarpan kişinin Kerem olduğunu öğrendiği bölümde kendine gelen Kerem ise, Yakup ve Meral’e ulaşmaya çalıştı. Meral ve Yakup’u bulmak için mahalleye dönen Kerem onlar hakkında duydukları ile şüpheye düştü. İkilinin kaçma planları yaptığı sırada peşlerine düşen Kerem, Meral ve Yakup’un büyük ihanetini öğrenecek miydi?

KADİR ADALI GÖREVE GERİ DÖNÜYOR!

Her şeyden vazgeçen ve ölüme gitmek isteyen Kadir’i, kızını bulması için ikna etmeye çalışan Zeynep, Kadir’in olumsuz cevabıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Dönüş yolunda polislerden kaçarak kızına koşan Zeynep, karşısında bulduğu Kadir’in, “Ben senin kızını bulmadan hiçbir yere gidemezsin!” sözleriyle yeniden umutlanırken, Kadir göreve geri döndüğünün sinyallerini verdi. Küçük bir kız çocuğunun hayatının söz konusu olması onu bu kararından vazgeçirdi. Kadir böylelikle hem mesleğine hem de bir nevi hayata geri dönmüş oldu.

YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DAHA DA ARTIYOR!

Veli’nin Kadir’e olan kininin ve nefretinin sebebi ne? Kadir şimdi ne yapacak? Zeynep’in kızı hayatta mı? Cemre’nin kim olduğunu öğrendiği Kerem’i neler bekliyor? Tüm bu sorular ve daha fazlası yeni bölümde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefeslerin tutularak izleneceği yeni bölümde birbirinden çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

'Çarpışma' merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

KEREM OYUNA GELİYOR

KADİR VE ZEYNEP YILLAR SONRA KARŞI KARŞIYA

KADİR, ZEYNEP’İN KAÇMASINI ENGELLİYOR

VELİ, KADİR’İ NEREDEN TANIYOR?

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