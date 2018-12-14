Çarpışma 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı, geçtiğimiz akşam ekrana gelen Çarpışma 4. bölümün ardından cevabı en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Çarpışma 4. bölümde Adalı'nın Veli'yi yakalamaya çok yakın olduğu görüldü.

ÇARPIŞMA 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Peki; gelecek bölümde neler yaşanacak. Veli, Zeynep'i tuzağına düşürebilecek mi? Gözler Çapışma yeni bölümle ilgili Çarpışma yeni fragmanında, yani Çarpışma 5. bölüm fragmanında. Ancak hemen belirtelim ki Çarpışma 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇARPIŞMA 4. BÖLÜM ÖZETİ

Çarpışma 4. Bölümünde; Veli’nin, Adalı’ya annesi üzerinden saldırması Adalı’yı çılgına çevirir. Adalı, Veli’yi yakalamaya ne kadar yakın ise, Veli de bir o kadar soğukkanlıdır. Cemre, Kerem’in anlattıkları karşısında öfkelenir, tepkisi çok sert olur. Ama Kerem’in de Cemre’nin yüreğine işleyecek bir çift sözü vardır. Aklı da duyguları da karmakarışık olan Cemre, Kerem’le ilgili sorularının cevabını Zeynep ve Adalı’da arar.

ÇARPIŞMA 4. BÖLÜM İZLE

Kerem ise aynı anlarda cezaevinde ‘ayakta kalma’ savaşı vermektedir. Belma, Yakup’un şantajı karşısında darmadağın olur. Olanları Demir’e anlatır. Tehlike çanlarının artık iyiden iyiye kendileri için çaldığını anlayan Demir, Cemre’nin dikkatini başka yönlere çekmeye çalışır. Cemre ise, Kerem’in karşısına bir kez daha çıkacaktır. Adalı, aklından geçenleri Veli’nin de okuduğunu iyi bilir ve Zeynep’i dikkatli olması için uyarır.

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