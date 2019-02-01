Kadir’in annesi Asiye Karaca’nın ilk kez görüldüğü, Veli’nin; Adalı’ya, Zeynep’e, Cemre’ye ve Kerem’e hayatları, aileleri ve sevdikleri üzerinden acımasızca saldırdığı, emniyette Veli’nin hesabına çalışan köstebeğin Meltem olduğunun ortaya çıktığı, Veli’nin Demir’den Kerem’in annesi Serpil’i öldürmesini istediği, Cemre’nin Demir ve Belma’yla hesaplaştığı bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları yine gözlerini kırpmadan izledi.
ÇARPIŞMA #HAYDİ DEDİ!
‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 41 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #haydi etiketi ile Twitter’da Türkiye gündeminde en üst sıralara, dünya gündeminde ise 5. sıraya kadar yükseldi. Türkiye'de 17 saat 15 dakika, dünyada ise 6 saat 10 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 8.bölümüyle; ABC1’de yüzde 5.22 rating ve yüzde 10.84 izlenme payı, AB’de yüzde 6.16 rating ve yüzde 13.74 izlenme payı, Total’de ise yüzde 3.77 rating ve yüzde 7.71 izlenme payı elde etti.
KADİR’İN ANNESİ ASİYE KARACA İLK KEZ GÖRÜLDÜ!
Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan bölümünde; Kadir’i daha bir bebekken, istemeye istemeye terk etmek zorunda kaldığı anlaşılan annesi Asiye Karaca, yıllar sonra ilk kez, Veli’nin yanı başında görüldü. Veli ile tanışıklıklarının eskiye dayandığı, ona karşı güçlü bir sevgi duyduğu ve öldüğünü sandığı oğlu Kadir’in yerine koyduğu anlaşılan Asiye, oğluyla ilgili merak ettiği kimi soruların cevabını onda aradı. Veli ise, Asiye’nin sorularına zaman zaman kaçamak cevaplar verdi ve Zeynep hakkında da yalan söyledi.
CEMRE, DEMİR VE BELMA’YLA HESAPLAŞTI!
Demir’in ve Belma’nın gerçek yüzlerini öğrenen ancak Kadir’in telkinleri ile hesaplaşmayı erteleyen Cemre’nin sabırsızlıkla beklediği gün sonunda geldi. Cemre; Demir ve Belma ile yüz yüze hesaplaştı. Onlardan hayatlarından hemen çıkmalarını istedi. Demir ve Belma ise, kazanımlarını ve yaşadıkları hayatı bırakıp gitmeye hiç de niyetli olmadıklarını sözleriyle gösterdi. Belma, Cemre’nin öldürülmesini istediğini Demir’e de söyledi. Demir’in tepkilerine rağmen kararından geri adım atmadı.
VELİ, DEMİR’DEN SERPİL’İ ÖLDÜRMESİNİ İSTEDİ!
Kadir’i, yıllardır hasretini çektiği annesine kavuşmakla Zeynep’in hayatını kurtarmak, Kerem’i de Cemre ya da annesi Serpil’in hayatta kalmasını sağlamak arasında çok zor bir tercih yapmakla baş başa bırakan Veli, Kerem’e oyun içinde oyun oynadı. Annesinin olduğu söylenen adrese giden Kerem, karşısında Cemre’yi gördü. Serpil’i başka bir adreste alıkoyan Veli, telefonundan Cemre’yi aradı ve Kerem’e annesini öldüreceğini söyledi. Veli’nin Kerem’in annesini öldürme talimatını verdiği kişinin ise, Demir olduğu görüldü. Demir tabancasını Serpil’e doğrulttu ve ardından bir el silah sesi duyuldu. Kerem ise annesini kaybedecek olmanın verdiği acı ve yaşadığı şok ile çaresizlik içinde sokağa fırladı.
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