Kadir’in annesi Asiye Karaca’nın ilk kez görüldüğü, Veli’nin; Adalı’ya, Zeynep’e, Cemre’ye ve Kerem’e hayatları, aileleri ve sevdikleri üzerinden acımasızca saldırdığı, emniyette Veli’nin hesabına çalışan köstebeğin Meltem olduğunun ortaya çıktığı, Veli’nin Demir’den Kerem’in annesi Serpil’i öldürmesini istediği, Cemre’nin Demir ve Belma’yla hesaplaştığı bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları yine gözlerini kırpmadan izledi.

ÇARPIŞMA #HAYDİ DEDİ!



‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 41 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #haydi etiketi ile Twitter’da Türkiye gündeminde en üst sıralara, dünya gündeminde ise 5. sıraya kadar yükseldi. Türkiye'de 17 saat 15 dakika, dünyada ise 6 saat 10 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 8.bölümüyle; ABC1’de yüzde 5.22 rating ve yüzde 10.84 izlenme payı, AB’de yüzde 6.16 rating ve yüzde 13.74 izlenme payı, Total’de ise yüzde 3.77 rating ve yüzde 7.71 izlenme payı elde etti.

KADİR’İN ANNESİ ASİYE KARACA İLK KEZ GÖRÜLDÜ!



Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan bölümünde; Kadir’i daha bir bebekken, istemeye istemeye terk etmek zorunda kaldığı anlaşılan annesi Asiye Karaca, yıllar sonra ilk kez, Veli’nin yanı başında görüldü. Veli ile tanışıklıklarının eskiye dayandığı, ona karşı güçlü bir sevgi duyduğu ve öldüğünü sandığı oğlu Kadir’in yerine koyduğu anlaşılan Asiye, oğluyla ilgili merak ettiği kimi soruların cevabını onda aradı. Veli ise, Asiye’nin sorularına zaman zaman kaçamak cevaplar verdi ve Zeynep hakkında da yalan söyledi.

Veli, Adalı’nın kendisine karşı düzenlediği son operasyonda, Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem’in birlikte hareket ettiklerini ve artık bir aile gibi olduklarını öğrenince, Kadir ve Zeynep’in yanı sıra, Cemre ve Kerem’i de hedefine aldı. Demir’le de işbirliği yapan Veli, Yakup’u ve Meral’i kaçırttı. Veli; Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem’in canlarını çok yakacak bir plan yaptı. Meral’i de acımasız planında kullandı. Veli, yanında kızı Aylin’in de olduğu sırada Zeynep’in başına silah dayattı. Cemre’yi ve Kerem’in annesi Serpil’i de adamlarına kaçırtıp, Kadir ve Kerem’i, anneleri ve sevdikleri kadınların hayatları arasında çok zor bir tercih yapmak zorunda bıraktı.

Kadir, bir yandan Veli’nin diğer yandan da emniyetteki köstebeğin peşine düştü. Haini bulmak için Adem’den yardım ve destek alan Adalı, kimseye sezdirmeden iz sürdü. Veli, bir adamını Zeynep’e gönderdi ve başına silah dayattı. Veli’nin adamı Kadir’in gelmesinden hemen önce kaçtı ve güvenli bir yerde yüzündeki maskeyi çıkardı. Bu anda emniyetteki köstebeğin de Meltem olduğu ortaya çıktı.

CEMRE, DEMİR VE BELMA’YLA HESAPLAŞTI!



Demir’in ve Belma’nın gerçek yüzlerini öğrenen ancak Kadir’in telkinleri ile hesaplaşmayı erteleyen Cemre’nin sabırsızlıkla beklediği gün sonunda geldi. Cemre; Demir ve Belma ile yüz yüze hesaplaştı. Onlardan hayatlarından hemen çıkmalarını istedi. Demir ve Belma ise, kazanımlarını ve yaşadıkları hayatı bırakıp gitmeye hiç de niyetli olmadıklarını sözleriyle gösterdi. Belma, Cemre’nin öldürülmesini istediğini Demir’e de söyledi. Demir’in tepkilerine rağmen kararından geri adım atmadı.



VELİ, DEMİR’DEN SERPİL’İ ÖLDÜRMESİNİ İSTEDİ!



Kadir’i, yıllardır hasretini çektiği annesine kavuşmakla Zeynep’in hayatını kurtarmak, Kerem’i de Cemre ya da annesi Serpil’in hayatta kalmasını sağlamak arasında çok zor bir tercih yapmakla baş başa bırakan Veli, Kerem’e oyun içinde oyun oynadı. Annesinin olduğu söylenen adrese giden Kerem, karşısında Cemre’yi gördü. Serpil’i başka bir adreste alıkoyan Veli, telefonundan Cemre’yi aradı ve Kerem’e annesini öldüreceğini söyledi. Veli’nin Kerem’in annesini öldürme talimatını verdiği kişinin ise, Demir olduğu görüldü. Demir tabancasını Serpil’e doğrulttu ve ardından bir el silah sesi duyuldu. Kerem ise annesini kaybedecek olmanın verdiği acı ve yaşadığı şok ile çaresizlik içinde sokağa fırladı.

Adalı, sevdiklerinin hayatlarına kast eden Veli’yle hesaplaşabilecek mi? Kerem, Demir’in annesine silah doğrulttuğunu öğrenecek mi? Kadir, annesini aramaya devam edecek mi? Zeynep, Kadir’e yardım edebilecek mi? Belma’nın öldürülmesini istediği Cemre’yi neler bekliyor? Veli saldırılarına devam edecek mi? Tüm bu sorular ve daha fazlası yeni bölümde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde, birbirinde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Ahmet Katıksız- Ufuk Hakan Eren’in yaptıkları, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ , Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle 7 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!İşte Çarpışma’nın 9. Bölümünden İlk Sahne:

Cem Adrian Feat. Musa Eroğlu / Yolun Sonu Görünüyor

“Bedel ödeme zamanı!”

Kadir ve Kerem oyuna geliyor!





Haydar, Selim’i tehdit ediyor!







