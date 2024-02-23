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        Haberler Ekonomi Otomobil CarrefourSA 60 şarj istasyonuna ulaşacak - Otomobil Haberleri

        CarrefourSA 60 şarj istasyonuna ulaşacak

        25 mağazasında elektrikli araç şarj noktası olan CarrefourSA, 3 ay içerisinde 40 mağazada şarj noktasına ulaşmayı hedefliyor. CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, "Hizmet ağımızı 2024 yılında büyütmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 60 şarj istasyonuna ulaşmak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 15:14 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:14
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        CarrefourSA 60 şarj istasyonuna ulaşacak
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        Elektrikli şarj istasyonları yatırımlarını hızlandıran CarrefourSA, 25 mağazasındaki 31 şarj noktasıyla yılda 20 binden fazla elektrikli araç kullanıcısına hizmet vermeyi hedefliyor.

        CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, "İlk kez 2020 yılında Sabancı Holding grup şirketlerimizden EnerjiSA ile başladığımız iş birliğimizde 25 hizmet noktasına ulaştık. Müşterilerimizin tamamen online bir sistem üzerinden kredi kartlarıyla ödemelerini yapabildikleri ve şarj dolumu sırasında CarrefourSA mağazalarında diledikleri gibi zaman geçirebildikleri hizmet ağımızı 2024 yılında büyütmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 60 şarj istasyonuna ulaşmak" dedi.

        2023 yılı Eylül ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada da Türkiye'de şarj istasyonu sayısının her ay hızla arttığını belirten Batum, "Toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaşıldığı, ülkemizde de yaklaşık her 14 araca bir hızlı şarj (DC) noktası düştüğü açıklandı. Ancak şarj istasyon noktalarının yetersiz olması elektrikli araç kullanıcıları için bir sorun. Bu yatırımlarımızla ilk aşamada buna çözüm üretiyoruz. Bir diğer sorun ise aracın şarj edilme sürecinde müşterilerin bekleme süresi. 12-13 (DC) dakikalık bir şarj işlemi sonrasında 50 kilometre yolculuk için yeterli olacak şekilde araçlarını şarj edebiliyor. Yüzde yüz dolum için yaklaşık 45-50 dk (DC) bir şarj işlemi gerekiyor. Bu noktada da CarrefourSA eşarj noktalarıyla araba sahipleri araçlarını şarj ederken diledikleri gibi CarrefourSA mağazasında ve yeme içme deneyim alanlarında keyifli vakit geçirebiliyor" dedi.

        Batum, perakende sektöründe mağaza otoparklarını e-şarj noktası haline getirmek için yatırımların devam edeceğini de belirtti.

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