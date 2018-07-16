Kağıthane'de bulunan bir döviz bürosuna geçtiğimiz mart ayında gelen çarşaflı bir kadın tarafından soygun girişiminde bulunulmuştu. Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; soygun vezne görevlisi olarak çalışan Çiğdem Ç.'nin müdahalesi ile önlenmişti. Yakalanan şüpheli Kadriye D.'nin soygun girişimi iddiaya göre şöyle meydana gelmişti:



ÇARŞAFLA DÖVİZ BÜROSUNA GİRDİ



Döviz bürosuna gündüz vakti gelen ve tanınmamak için çarşaf giyen Kadriye D., döviz alma bahanesiyle görevli Çiğdem Ç.'nin bulunduğu bölüme girdi. Yanında bulunan silahı görevli Çiğdem Ç.'nin göğüs hizasına doğrultarak veznede bulunan paraları boşaltmasını istedi.

ÇALIŞAN KADIN SİLAHA MÜDAHALE ETTİ



Döviz bürosu çalışanı Çiğdem Ç., parayı verir gibi yaparak kendisine doğrultulan namluyu tutarak soyguncu Kadriye D.'ye müdahale etti. Yaşanan arbede sonrası panikleyen Kadriye D., döviz bürosundan kaçarak uzaklaştı. Döviz bürosu çalışanı Halit D., kaçan Kadriye D.'yi takip ederek yakalanmasını sağladı. Şüpheli Kadriye D., tutuklanırken döviz bürosunda yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



SAVCILIK DAVA AÇTI



Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Cerrahoğlu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Kadriye D., hakkında "Nitelikli yağma, Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 9.5 yıldan 21 yıla kadar hapis talep edildi. Şüpheli Kadriye D.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.



ÇARŞAFI DENEMİŞ, SOYGUN ŞAKAYMIŞ



Şüpheli Kadriye D., soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Normal çarşaf giyen biri değilim. Erkek arkadaşım istediği için deneme amacıyla giydim. Olay günü döviz bürosuna gittim. Döviz almak için çalışan kadının bulunduğu ofis kısmına girdim. Korkutmak için baba yadigarı tabancayı elimde bulunan paralarla çıkardım. Şaka maksatlıydı. Çalışan kadın polis diye bağırdı. Silahı tuttu. Bende kaçtım. Cadde üzerinde bulunan bir apartmana girerek burada üzerimdeki çarşafı çıkardım. Çantama koydum. Evime gittim. Yakalanmasam polise gidip teslim olacaktım.