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Çatalhöyük yeni buluntu ve teşhir alanlarıyla daha çok ziyaretçi çekecek

Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan, Anadolu'da ve dünyada ilk kentleşme modellerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'ün yeni buluntu ve teşhir alanlarıyla daha çok ziyaretçi ağırlaması amaçlanıyor

Çatalhöyük yeni buluntu ve teşhir alanlarıyla daha çok ziyaretçi çekecek
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AA

Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Çatalhöyük'ün Kazı Heyeti Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, bölgedeki kazı çalışmalarına temmuzda başlayacaklarını söyledi.

Geçen yıl kazıda doğu alanında büyük bir yapıyı ortaya çıkardıklarını belirten Türkcan, boğa boynuzları ile bezenen sunakları, duvar kabartmaları ve özel yapı içi düzenlemeleriyle inanç yapısının bulunduğunu ifade etti.

Türkcan, yapımında sona gelinen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin açılmasıyla ziyaretçi ilgisinin artacağını dile getirerek şöyle konuştu:

"Pandeminin de etkisiyle duraklama olmuştu ama son zamanlarda ziyaretçi sayısının çok arttığını görüyoruz. Yıllık 50 bine ulaştı. Paket turları da gelmeye başladı. Diğer çalışmalarla bu sayının artacağını öngörüyorum.

Ören yerinde yapılacak yeni proje ve kazılara yeni teşhir alanlarının eklenmesiyle Türkiye'de eşine rastlanmayacak bir tecrübeye sahip olacağız. Ziyaretçi yıllık 200 bini aşar diye düşünüyorum. Çatalhöyük'ün yeni bir cazibe merkezi haline geldiğini söylememiz mümkün."

Çatalhöyük'te yaşamın 1100 yıl sürdüğüne işaret eden Türkcan, "Yani Malazgirt'ten Cumhuriyet'in yüzüncü yılına kadarki süreci yansıtan, kendini muhafaza eden bir yerleşimi görüyorsunuz. Bunun dünyada eşine az rastlanır. Bunu bir kesit halinde sunabiliyoruz.

Bunu her ören yeri sunamıyor. Konya'ya yakınlığı bir avantaj, ziyaretçi merkezi ayrı önemli. Bu toplumun nasıl bir sosyal ve ibadet hayatı olduğuna dair bilgileri sergileyebildiğimiz özellikleri var." dedi.

"YENİ ALANLARI DA TEŞHİRE AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Türkcan, ören yerinin güney alanında dünyada eşine az rastlanır büyüklükte teşhir alanı olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Geçen yıl kazı 'kuzey teras' adını verdiğimiz büyük bir alanda sürdü. Burada 2021'de büyük bir ev bulmuştuk. Diğer başka bir mekanın devamında ise içinde mermer tam prizmatik bir insan heykelciği, ilk defa bulunan yanmış ve korunmuş tahminen ardıç merdiven, kiler ve sarılmış boğa başları gibi örnekler bulundu. Daha önceden kazılmış ama korugan yapısının altında kalan bu yapı, belki de özel bir yapının veya evin devamıdır.

Çatalhöyük'te genelde hep birbirine benzeyen evler aynı standartta ancak bazı yapılar, özellikle merkezde çok daha büyük. Yeni ortaya çıkan mahallenin tam ortasında ise yeni, toplu bir gömüsü ve adakları ile sıra dışı başka bir yapıya daha rastladık. Burası 80 metrekarenin üzerinde bir yapı. Bu yapı başta olmak üzere bu alanın bir kısmını rezerv olarak bırakıp bunları ilerde teşhire açmayı düşünüyoruz."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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