Çatı Katı Aşk yeni bölüm ne zaman? Çatı Katı Aşk neden yok? soruları dizinin izleyicilerinin gündeminde. Bu akşam 9. bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Çatı Katı Aşk, Kanal D'nin yayın akışında bulunmuyor. İşte Çatı Katı Aşk dizisi ile ilgili detaylar...

ÇATI KATI AŞK NEDEN YOK? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çatı Katı Aşk dizisinin yayın günü değişti. Kanal D'de her perşembe akşamı yayınlanan Çatı Katı Aşk artık her hafta Cumartesi akşamları yayınlanacak.

ÇATI KATI AŞK 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ateş, Yasemin'i de alarak yalıya dönme kararı verir. Yasemin ve Ateş'in ortaya çıkan evlilik cüzdanı her şeyi alt üst eder. Demir, Yasemin'le Ayşen ise Ateş'le vedalaşmanın hüznünü yaşar. Ateş, Ayşen'den ayrılabilecek mi?

KANAL D YAYIN AKIŞI 3 EYLÜL 2020 PERŞEMBE

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Yeni Hayat (yeni dizi)

22.30 Yeni Hayat (yeni dizi)

00.40 Hekimoğlu (tekrar)