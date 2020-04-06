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Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşıyla görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson için, geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi.

Mevlüt Çavuşoğlu
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Johnson, doktorunun tavsiyesi üzerine bu akşam testler için hastaneye kaldırılmıştı.

Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.

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