G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'nın Nagoya kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri konusundaki tavırlarını ABD tarafına ilettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Biz her zaman ABD olsun, diğer ülkeler olsun diplomasiyi işleterek, her konuda müzakere yoluyla bir anlaşmaya varmak isteriz. Ama dayatmayı kabul etmeyiz ve kim olursa olsun egemenlik sahamıza girmelerine müsaade etmeyiz. İster müttefik olsun, ister dünyanın diğer ucundan bir ülke olsun. Egemenlik haklarına saygı temelinde her zaman her şeyi konuşuyoruz" dedi.

ANKARA'NIN NATO VİZYONU

Çavuşoğlu, 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak NATO Liderler Toplantısı'nda Türkiye'nin gündeminin sorulması üzerine, NATO'nun genişlemesi ve yeni tehditlere karşı örgütün kendisini nasıl adapte etmesi gerektiği konularında Türkiye'nin vizyonunun paylaşılacağını belirtti.

NATO Liderler Toplantısı marjında İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin katılacağı dörtlü toplantıya işaret eden Çavuşoğlu, söz konusu toplantıda, Suriye ve Avrupa'nın tüm meselelerinin ele alınacağını kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, dörtlü toplantının Türkiye'de yapılmamasına yönelik eleştirilere de cevap vererek, "Herkes NATO Liderler Toplantısı için Londra'da buluşacağı için bu toplantıyı orada gerçekleştirmek, Cumhurbaşkanımız dahil herkes için zaman kazanma bakımından daha uygun oldu. O yüzden bu toplantıyı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da teklifi üzerine orada gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK'

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması konusuna ilişkin hedeflerinin, yıl sonuna kadar müzakerelerin tamamlanarak gerekli açıklamanın yapılması olduğunu ifade etti.

Dün, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile verimli toplantı gerçekleştirdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Özellikle de Ortak Ticaret Anlaşması konusunu gündemde tuttuk. Bu konuda da yakınlaşmaların olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Japonya ile Teknik İşbirliği Anlaşması konusunda da mutabakatın sağlandığını belirterek, "TİKA ve JICA'nın (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) bu teknik iş birliği anlaşmasıyla Japonya ile ilişkilerimizi daha da geliştirmiş olacağız. Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile de inşallah ikili ticaret hacmimiz daha da artacak hem de daha dengeli hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Afrika ve serbest ticaretin promosyonuyla küresel yönetişim konularının gündeme geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, toplantılarda Türkiye'nin bu konulardaki görüşlerini mevkidaşlarına aktardığını vurguladı.

Çavuşoğlu, Japonya'daki temaslarının ardından Katar'a gideceği bilgisini paylaşarak, "Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar ile Stratejik Komite Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz" dedi.