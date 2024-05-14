ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÇAYKUR 2024 yılında görevlendirilmek üzere 1072 mevsimlik işçi alımı yapıyor. İşçi alımına yönelik kura çekimi ise 14 Mayıs günü saat 09:00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapıldı.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

1072 İşçi alımı kura sonuçları ile asil ve yedek isim listesinin ÇAYKUR resmi internet sitesi üzerinden gün içinde paylaşılması bekleniyor. Adaylar, ÇAYKUR'un resmi web sitesini ziyaret ederek TC kimlik numaraları ile sonuç sorgulaması yapacak.