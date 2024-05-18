Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU - Kasımpaşa Haberleri

        Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa mücadelesi, 0-0 bitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 21:07 Güncelleme: 18.05.2024 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de gol sesi çıkmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        15. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yer tutan Muammer Sarıkaya'nın kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

        17. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası arka direğe ortasında Mocsi, sol ayak içi plase ile topu penaltı noktasına indirdi. Akintola'nın vuruşunda filelere gitmekte olan top, savunma oyuncusuna çarparak oyun alanına geri döndü.

        37. dakikada kazanılan faul atışında Hajrodinovic'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Hojer'in ters vuruşunda iyi yer tutan kaleci Tarık Çetin, yatarak filelere gitmekte olan topu önledi.

        Maçın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

        48. dakikada Gökhan Gül'ün sağ taraftan ceza sahasına uzun taç atışında, Ngoy'un yakın mesafede yerden seken topa kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin, uzanarak mutlak golü çelmeyi başardı.

        67. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, sağ taraftan Hajrodinovic'in ortasında, penaltı noktasında yükselen Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda top üsten dışarı çıktı.

        75. dakikada Olawoyin'in sol çaprazda iki rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 25 metreden sert şutunda, yan direğe vuran top oyun alanına geri döndü.

        90. dakikada Varesanovic'in sağdan ceza yayı üzerine pasında, Akintola'nın kontrol edip vuruşunda kaleci Gianniottis, uzanarak topu çelmeyi başardı.

        90+3. dakikada kazanılan faul atışında Hajrodinovic'in şutunda kaleci Tarık Çetin, topu direk dibinde çelmeyi başardı. Da Costa'nın önünde kalan topa ikinci kez vuruşunda bu kez direğe çarpan top auta çıktı.

        Karşılaşma, 0-0 tamamlandı.

        Stat: Çaykur Didi

        Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Bozbey, Murat Ergin Gözütok

        Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Muammer Sarıkaya (Dk.76 Varesanovic), Shelvey, Olawoyin, Zeqiri (Dk.76 Sauer), Akintola, Gaich

        Kasımpaşa: Gianniottis, Ben Ouanes, Sadık Çiftpınar (Dk.83 Omeruo), Porozo, Gökhan Gül, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ngoy (Dk.63 Oğulcan Çağlayan), Fall, Nuno Da Costa

        Sarı kartlar: Dk.38 Zeqiri, Dk.72 Akintola, Dk.90+1 Sauer (Çaykur Rizespor) Dk. 12 Ben Ouanes, Dk.53 Porozo, Dk.75 Sadiku, Dk.78 Sadık Çiftpınar(Kasımpaşa)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        "Netanyahu askerlerinin öldürülmesini tercih ediyor"
        "Netanyahu askerlerinin öldürülmesini tercih ediyor"
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri