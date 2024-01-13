Çaykur Rizespor: 1 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yendi
13. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Gaich'in ceza yayı dışından sert şutunda, zeminden sekerek yavaşlayan topu kaleci Magomedaliev kontrol etti.
25. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, yerden seken top az farkla yandan auta çıktı.
32. dakikada Emre Akbaba'nın savunmanın arkasına yüksek pasına hareketlenen Akintola'nın diziyle kontrol edip vuruşunda, top yandan dışarı gitti.
37. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Gaich'in boş pozisyonda kafa vuruşu istediği gibi olmayınca top üstten dışarı çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.
46. dakikada sağ taraftan kendi çabası ile ceza sahası içerisine giren Olawoyin'in çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliev topu tokatlayarak kornere çeldi.
54. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Minchev'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliev'in çeldiği top, altıpas içerisinde Mocsi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun boş kaleye şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
81. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Shelvey'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Magomedaliev soluna yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.
Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Ogün Kamacı
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala (Dk. 90+1 Seyfettin Anıl Yaşar), Olawoyin, Shelvey (Dk. 83 Pinchi), Benhur Keser (Dk. 74 Eray Korkmaz), Minchev (Dk. 74 Zeqiri), Gaich
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Gravillon, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Yusuf Barasi), Michut (Dk. 46 Manev), Stambouli (Dk. 79 Nani), Akintola, Abdurrahim Dursun (Dk. 87 İzzet Çelik), Emre Akbaba
Gol: Dk. 54 Mocsi (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 73 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)