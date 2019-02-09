Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken Akdeniz temsilcisinin 3 puan hasreti 6 haftaya yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR:
1. dakikada Hakan´ın uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Doğukan´ın aşırtma şutu az farkla üstten auta gitti.
4. dakikada Boldrin´in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta gelen topa yükselen Saadane´nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
6. dakikada Umar´ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Muriç´in ceza saha dışından çektiği şut sol üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
27. dakikada orta alanda buluştuğu topla süratli bir şekilde rakip sahaya ilerleyen Muriç´in ceza sahasına girer girmez çektiği şutu kaleci Boffin son anda kurtardı.
45. dakikada sol kanattan gelişen atakta Melnjak´ın ortasında topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Aatif´ın şutunda top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.
55. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hakan´ın ortasında penaltı noktasında Riberio´nin şutunda savunmadan seken top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
65. dakikada ceza alanına gönderilen pasla buluşan Aatif´ın şutunu kaleci Boffin çeldi, topu önünde bulan Nakoulma'nın vuruşunda topu çizgi üzerinde Salih çıkarttı. Ardından penaltı noktası üzerinde Azubuike'nin şutunda bu kez Sangare topu kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.
68. dakikada sağ kanatta Amilton'un ara pası ile topla buluşan Sangare´nin ceza sahasına gönderdiği topun gelişine şutunu çeken Mevlüt topu ağlara gönderdi: 1-1.
79. dakikada Amilton´un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Mevlüt'ün şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90. dakikada Muriç´in ceza sahasında indirdiği topu kaleye gönderen Aatif´in şutunda top kale direğine çarparak auta gitti.
Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
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