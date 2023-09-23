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        Çaykur Rizespor: 1 - EY Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, EY Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 19:14 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:17
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        Rize'de kardeş payı
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        Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

        56. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Shelyev, pasını Halil İbrahim’e aktardı. Hali İbrahim’in pasıyla topla buluşan Benhur Keser’in şutunu kaleci Ali Şaşal kurtardı.

        70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rei Manaj’ın vuruşunu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.

        76. dakikada ceza sahası içine kadar sokulan Samuel Saiz’in vuruşu kaleci Gökhan’dan seken topla Rei Manaj’ın vuruşu direkten sekti ve Çaykur Rizesporlu defans oyuncusu topu uzaklaştırdı.

        80. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muhammet Taha Şahin topu Dal Varesanovic’e aktardı. Varesanovic’in vuruşu ile de top az farkla auta çıktı.

        Hakemler: Burak Pakkan, Candaş Elbil, Hakan Karabalcık

        Çaykur Rizespor: Gökhan, Halil İbrahim, Emirhan, Mosci, Muhammet Taha, Olawoyin (Shelyev dk. 46), Mithat (Janne-Pekka dk. 75), Zeqiri (Benhur dk. 46), Varesanovic, Gustavo, Gaich (Minchev dk. 63)

        Yedekler: Tarık, Aliqulov, Hojer, Seyfettin Anıl, Eray, Faye

        Teknik Direktör: İlhan Palut

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Appindangoye, Burak (Ahmed dk. 81), Samuel Saiz (Kvet dk. 81), Yunus (Keita dk. 84), Charisis, Barrow, Manaj (Koita dk. 81), Emrah (Murat dk. 66)

        Yedekler: Erhan, Poungouras, Ziya, Emre, Hakan,

        Teknik Direktör: Servet Çetin

        Goller: Samuel Saiz Alonso (dk. 7) (Sivasspor) Dal Varesanovic (dk. 35) (Çaykur Rizespor)

        Sarı Kartlar: Dal Varesanovic, Attila Mosci, Mithat Pala, Muhammet Taha, Gökhan Akkan, Benhur Keser (Çaykur Rizespor) Rey Manaj, Charisis, Caner Osmanpaşa (Sivasspor)

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