Çaykur Rizespor: 1 - Sasmsunpor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçı Rizespor 1-0'lık skorla kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Benhur Keser attı.
Çaykur Rizespor'da Mithat Pala, VAR incelemesinin ardından 13. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 14 puana yükseldi. Samsunspor 1 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, milli aradan sonra Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Samsunspor sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada kaleci Okan Kocuk'un savunmanın arkasına uzun degajında, iyi hareketlenen Fofona yerde kaldı. VAR uyarısı ile pozisyonu inceleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Mithat Pala'ya müdahalesi olduğu gerekçesi ile kırmızı kart gösterdi.
15. dakikada ceza yayı üzerindeki faul atışında, Zeki Yavru ile paslaşan Soner Aydoğdu'nun plase vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
22. dakikada Shelvey'in yaklaşık 30 metreden yerden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk üzerine gelen topu kapanarak iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
45+1. dakikada ceza yayı üzerinde Dimata ile verkaç yapan Fofana'nın sert şutunda, sağına uzanan kaleci Gökhan Akkan, topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 berabere sona erdi.
56. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Fofana'nın ara pasında ceza yayı içerisinde Dimata'nın topuk pasında Holse'nin bekletmeden yerden şutunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.
68. dakikada Alim Öztürk'ün soldan ceza sahası arka direğe ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ın yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştığı top, Zeki Yavru'ya çarparak az farkla yandan dışarı çıktı.
80. dakikada Varesanovic'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte iyi yükselen Benhur Keser'in kafa vuruşunda, üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 1-0.
Mücadele, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.