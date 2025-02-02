Çaykur Rizespor'dan flaş paylaşımlar!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve 2 kırmızı kart görerek 9 kişi kalan Çaykur Rizespor, maçın oynandığı esnada flaş bir paylaşımda bulundu.

Karadeniz ekibi, yaptığı paylaşımda "bitti" ifadesini kullandı.

İşte Çaykur Rizespor'un paylaşımı:

MAÇ BİTTİ, PAYLAŞIM DEVAM ETTİ

Karadeniz temsilcisi maçın bitiş düdüğünün ardından bir paylaşımda daha bulundu ve "Maç Sonucu: atana kadar." notunu düştü.