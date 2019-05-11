Çaykur RizesporGalatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Galatasaray'da Belhanda cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekken, Çaykur Rizespor'da ise Aatıf'ın sakatlığı bulunuyor. İşte Çaykur Rizespor Galatasaray maçına dair detaylar...

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu’nda 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak olan mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Morozuik, Azubuike, Musa, Boldrin, Mustafa, Samudio, Muriç

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, N'Diaye, Onyekuru, Feghouli, Fernando, Diagne

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI DETAYLARI

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan lider Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de yaptığı son maçlarda oldukça zor galip geliyor.

Ligde rakibiyle yaptığı son 9 maçtan sadece 2'sini kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 6 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.

RİZE'DE SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı son 6 maçtan sadece birini kazanabildi, 2 kez yenilip, 3 kez de berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip ayrıca rakibini deplasmandaki son 4 lig maçında mağlup edemedi. Bu süre içindeki 3 maç berabere bitti, birini ev sahibi ekip kazandı.

Öte yandan Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Rize'de 17 kez karşılaşırken, konuk ekip bu maçlardan 10'unu kazandı. Karadeniz ekibi evinde 4 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 36 golüne, Çaykur Rizespor 20 golle karşılık verdi.

Taraflar Rize'de en son 2016-2017 sezonunda karşılaştı ve müsabaka 1-1 sonuçlandı.

LİGDE 36. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 35 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 80 golüne, yeşil-mavililer 33 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4'ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 35 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 35 maçtan 33'ünde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 2 maçı deplasmanda kaybetti.