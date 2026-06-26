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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor, Siaka Bakayoko ve Zakaria Ariss’i kadrosuna kattı

        Çaykur Rizespor, Siaka Bakayoko ve Zakaria Ariss’i kadrosuna kattı

        Çaykur Rizespor, Fransa Lig 2 ekiplerinden Amiens'de forma giyen Siaka Bakayoko ile Bastia'da forma giyen Zakaria Ariss'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        Ç.Rizespor'dan 2 transfer birden!

        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil-mavili ekip, Fransa Lig 2 ekiplerinden Amiens’in 21 yaşındaki savunma oyuncusu Siaka Bakayoko’yu 3 yıllığına, Bastia’da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Zakaria Ariss’i ise 4 yıllığına kadrosuna kattı.

        Siaka Bakayoko
        Siaka Bakayoko
        Zakaria Ariss
        Zakaria Ariss
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