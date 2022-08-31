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Çayönü'nde sandık tipi 3 yeni mezar daha bulundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Çayönü Höyüğü'nde sandık tipi 3 yeni mezar bulundu. Mezarlardan en büyüğünün kapağı uzman ekip tarafından açıldı

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AA
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı

    Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde neolitik dönemin izlerini taşıyan Çayönü Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılarda sandık tipi 3 yeni mezar gün ışığına çıkarıldı.
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı

    AA'nın haberine göre göçebelikten yerleşik yaşantıya, avcılık ve toplayıcılıktan üreticiliğe geçilip tarıma ilk başlanılan yerler arasında bulunan höyük, yaklaşık 10 bin yıl önceye tarihlenmesiyle sadece bölge değil, dünya uygarlık tarihi için de büyük önem taşıyor.
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı

    1964 yılında başlatılan, 1991'de güvenlik nedeniyle ara verilen ve 7 yıl önce yeniden başlatılan arkeolojik kazılar, Prof. Dr. Aslı Erim Özdoğan'ın başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı

    ULAŞILAN SANDIK TİPİ MEZAR SAYISI 4'E YÜKSELDİ

    İçinde 400'den fazla bireye ait kemik ve kafatasının depolandığı 'Kafataslı Yapı', mozaikli yapı 'Terrazo Binası'nın gün ışığına çıkarıldığı höyükte ilki geçen yıl bulunan sandık tipi mezarın bu yıl yenilerine ulaşıldı.
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı

    Alanda titizlikle yürütülen kazı çalışmalarında sandık tipi 3 yeni mezar bulundu.
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı

    Uzman ekip tarafından mezarlardan en büyüğünün kapağı bugün açıldı. Mezarın toprak dolgusu ile güçlendirildiği görüldü. Mezar içerisindeki cesedin korunması amacıyla yapılan dolgu, antropolog ve arkeologlarca hassasiyetle süpürülerek incelenecek.
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı

    ANTROPOLOGLAR İNCELEYECEK

    Kazı başkanı Prof. Dr. Özdoğan, gazetecilere, iki farklı zaman dilimine yönelik çalışma yürüttüklerini, bunların çanak çömlekli neolitik ve İlk Tunç Çağı olduğunu belirtti.
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı

    Geçen yıl yapılan çalışmalarda milattan önce 3 bininci yıllara ait olan bir yapı ve eklentilerini tespit ettiklerini anlatan Özdoğan, "Bu yapının kuzey devamını bu sene araştırdık. Aynı zamanda geçen yıl bir sandık tipi mezarımız vardı" dedi.
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı

    Özdoğan, hiç beklemedikleri bir zamanda geçen yıl bulunan mezarın çok yakınında biri bozulmuş 3 sandık tipi mezara daha ulaştıklarını, antropologların incelemesinin ardından net bulgulara ulaşacaklarını söyledi.
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı

    "Mezarın bozulmadan elimize geçmesi antropolojik açıdan önemli. Dışarıdan çok fazla müdahale olmadığı için DNA analizi yapma imkanı veriyor. Bir de içerisindeki buluntulara dışarıdan herhangi bir şekilde müdahale edilmediğini göstermesi açısından önemli. 
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı

    Hem arkeolojik malzemenin hem de antropolojik malzemenin bırakıldığı gibi bugüne ulaştığının bir tür garantisi sandık tipi mezar" açıklamasında bulunan Özdoğan, Çayönü yerleşim alanının Kuzey Mezopotamya için önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

     
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı
  • Çayönü'nde bulundu... En büyüğünün kapağı açıldı

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