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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Caz Günü'nde Zorlu PSM'de Yazz Ahmed konseri

        'Caz Günü'nde Yazz Ahmed konseri

        Karma kültür mirasının seslerini bir araya getirerek etkileyici bir müzikal atmosfer yaratan İngiliz-Bahreynli trompetçi Yazz Ahmed, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü Konserleri kapsamında %100 Studio'da müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 00:44 Güncelleme: 25.02.2024 - 00:44
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        'Caz Günü'nde Yazz Ahmed konseri
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        Radiohead, Lee Scratch Perry, Transglobal Underground gibi isimlerle kayıt yapıp sahne alan ve müziği aracılığıyla caz ile elektronik ses tasarımı arasındaki çizgileri bulandırarak karma kültür mirasının seslerini bir araya getiren İngiliz-Bahreynli trompetçi Yazz Ahmed, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’nde, Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri kapsamında Zorlu PSM %100 Studio’da sahne almaya hazırlanıyor.

        Yazz Ahmed, kendi yayımladığı ilk albümü "Finding My Way Home" ile ilk kez Arap müziği ile tanışan, ikinci albümü "La Saboteuse" ile küresel bir etki yarattıktan sonra 2019 tarihli "Polyhymnia" albümü ile besteci olarak ününü genişleterek Birleşik Krallık sahnesinin merkezinde bir figür haline geldi.

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        #Yazz Ahmed
        #Zorlu PSM
        #Caz Günü
        #konser

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