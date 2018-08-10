Ceara - Atletico Paranaense maçı ne zaman?

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Ceara, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Atletico Paranaense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Ceara 15 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Atletico Paranaense 14 puanda ve 19. sırada. Ceara son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Atletico Paranaense son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 468 kodlu maçı oynayanlar; Ceara galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.60, Atletico Paranaense galibiyet oranı 2.80. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Ceara önceki hafta Atletico Paranaense mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Atletico Paranaense, Ceara karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Ceara, 7 gol attı ve 10 gol yedi.

Atletico Paranaense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Paranaense, 2 gol atarken 10 gol yedi.

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