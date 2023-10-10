Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!

Konya'da olay, 1 Haziran'da Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi 74946 Sokak´ta bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre 1'i erkek 3 çocuk babası Hüseyin (55) ve eşi Mürüvvet Çoban'dan (51) kızı Nazire Ünsal haber alamadı. Bunun üzerine aynı mahallede oturan kayınpederine durumu anlattı.

Kayınpederi de Hüseyin ve Mürüvvet Çoban'ın oturduğu eve gitti. Kilitli olmayan kapıyı açıp eve girdiğinde Çoban çiftini kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde Çoban çiftinin tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından da mahalle mezarlığına defnedildi.

Mücahit Çoban, savunmasında arkadaşlarının gazına gelerek bu olayı yaptığını öne sürerek, ''Bunu Allah emretti ben de yaptım. Geçmişten gelen sorunlarım var. Arkadaşlarımdan başka bir olay nedeniyle tabanca aldım. Beni gaza getirdiler o yüzden yaptım'' dedi.

Olaydan bir gün önce de babasıyla, kız isteme meselesi nedeniyle tartıştığını belirten Çoban, ''Bana 'Seni evlatlıktan reddederim' demesi çok dokundu. Bu durum çocukluktan beri gelen bir sorun.

"ARKADAŞLARIMDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Bana silahı temin eden arkadaşlarımdan da şikayetçiyim. Kendilerini kurtarmak için ifade verdiler" diye konuştu. Duruşmaya katılan Azize Balcı ile Nazire Çoban, Mücahit Çoban'dan şikayetçi olurken, Nazire Ünsal ise kardeşinden şikayetçi olmadı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Mahkeme heyeti, Çoban'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık raporu ile daha önce psikolojik tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesi ile Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi süreçleriyle ilgili rapor istedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.