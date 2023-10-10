Isparta'da mevsimlik işçi kavgası: Ölü ve yaralılar var - Son dakika haberler

Isparta'da mevsimlik işçi kavgası: Ölü ve yaralılar var - Son dakika haberler

Ölü ve yaralılar var! Mevsimlik işçi kavgası! Isparta'nın Gelendost ilçesinde, mevsimlik işçiler arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 19 yaşındaki Vildan Kıraç hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı. Jandarma 1'i hastanede 7 kişiyi gözaltına alırken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı

Isparta'da olay, dün akşam saatlerinde Gelendost ilçesi Yenice köyü mevkiindeki çadır kentte meydana geldi.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTILAR DHA'da yer alan habere göre çadırlarda kalan mevsimlik işçiler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğiyle açılan ateşle Vildan Kıraç, Şener Gezgin (21), Songül Akdoğan (47), Hayati Gezgin (44) ve Hakan Kıraç (16) yaralandı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından önce Gelendost Devlet Hastanesi'ne ardından Isparta'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR Yaralılardan Vildan Kıraç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, Şener Gezgin ve Songül Akdoğan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

9 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI Jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 9 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin de hastanede tedavi gördüğü belirlendi. Kaçan 2 şüphelinin ise yakalanması için jandarmanın çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

BİR GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞLER Diğer yandan olaydan bir gün önce mevsimlik işçilerden F.Ö. ile Hayati Gezgin arasında çadır meselesi yüzünden kavga çıktığı, olay sonrası F.Ö., Hayati Gezgin ile 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.