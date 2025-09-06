Ebru Şahin'in galibiyet sevinci
Oyuncu Ebru Şahin, A Milli Basketbol Takımımızın, İsveç'i 85-79 mağlup ettiği maçı salonda seyretti. Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, galibiyet sonrasında soluğu eşi Ebru Şahin'in yanında aldı
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale yükseldi. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan zorlu maç sonrası Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, mutluluğunu eşi Ebru Şahin ile paylaştı.
17 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan Cedi Osman, maç sonrasında tribündeki eşinin yanına gitti.
Ebru Şahin, o anları sosyal medya hesabından yayımladı.
Milliler, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle 9 Eylül Salı günü karşılaşacak.