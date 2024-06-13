Çekçekçilerin bıçaklı kavgası!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Tekstil atölyelerine mal taşıyan iki çekçekçinin müşteri kavgası kanlı bitti. İkisi de birbirine bıçakla saldırdı. Biri 4 darbe alarak ölümün eşiğine geldi. Show Haber o kavganın görüntülerine ulaştı.
Giriş: 13.06.2024 - 19:42 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:42
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Tekstil atölyelerine mal taşıyan iki çekçekçinin müşteri kavgası kanlı bitti.
İkisi de birbirine bıçakla saldırdı.
Biri 4 darbe alarak ölümün eşiğine geldi.
Show Haber o kavganın görüntülerine ulaştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ